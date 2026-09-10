חשש שסייע למחבלי הפיגוע ברמות: 4 שנות מאסר לשוטר מג"ב

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ראש הישיבה שסירב להודות למקלב | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע
הח"כ שעלה עם אשתו לאחד הרבנים וניצל | עשרות נשים ציפו לשריון והתאכזבו | המקורב לרבנים שביקש "עוד תמונה" רגע לפני שהמעלית נסגרה | מירילשוילי בסליחות | הפרשן והרב שבדקו דבש כאילו זה אתרוג | יוסי עבדו באמבטיית קרח | המגיד הליטאי תחת אבטחה כבדה | רבי מיילך בידרמן סחף את 'אור החיים' | הפתרון של הצלם לחסידויות הקיצוניות | מיכאל שמש ממתין | מנחם הורוביץ מתפלל | שוואקי ובן דוד בשירה מרגשת | הקומזיץ הסוחף באומן | ליפא שמלצר התגבר על המניעות | הביצוע של ישי ריבו מול הכותל | מוטי שטיינמץ בפריז | מידד טסה משמח חיילים | מה חיפשו בכירי המשטרה בבני ברק? | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)זופניק
כונה "נוכל" בפייסבוק: עורך הדין תובע 75 אלף שקל מלקוחותיו לשעבר
עו"ד יגאל גולדשטיין תובע לקוחה לשעבר ואת בן זוגה, בעקבות פרסומים שפורסמו לאחר מחלוקת על שכר הטרחה ששולם לו (משפט)משה כהן
אחרי 10 שנות נישואים וילדה משותפת: הזמר החרדי הודיע על גירושיו
בפוסט שפרסם היום, הודיע הזמר החרדי מוטי איידנסון על גירושיו מרעייתו גולדי: "אנחנו יוצאים ממנו עם אחריות משותפת אחת שלעולם לא תשתנה: להיות אבא ואמא של בלה, לאהוב אותה, לשמור עליה ולתת לה תמיד לדעת שגם כשהחיים משתנים - המשפחה שלה נשארת המשפחה שלה" (אנשים)איציק אוחנה
ההצבעה לגמר מצעד המוזיקה של 'כיכר השבת' יוצאת לדרך | הצביעו עכשיו
אחרי עשרות אלפי הצעות ומועמדים שהעליתם בשלב המוקדמות – הרשימה הסופית סגורה. מי יוכתר כזמר השנה, איזה שיר יזכה בתואר "שיר השנה", ואיך משפיעים על התוצאות שייחשפו במשדר המיוחד שלנו? הגיע הזמן שלכם להכריע (מוזיקה)כיכר השבת
איזנקוט עם הדמוקרטים, ועם מי בנט ובן גביר? הבריתות בגושים ושאלת וינטר | הסכמי העודפים
רגע לאחר הגשת הרשימות לקראת הבחירות לכנסת ה-26, המפלגות משלימות את מגעיהן והסכמי העודפים נחשפים: בעוד שבגוש השינוי ובגוש נתניהו הבריתות המרכזיות כבר נסגרו, סימני שאלה דרמטיים עדיין מרחפים סביב הפלונטר של בן גביר, החלטתו הצפויה של גנץ והמגעים במערכת הפוליטית (אקטואליה בארץ)קובי ישראל
משרד הבריאות קיים תרגיל ראשון להיערכות לאירועי מזג אוויר קיצוניים
משרד הבריאות קיים לראשונה תרגיל אופרטיבי להיערכות מערכת הבריאות לאירועי "סופר אל ניניו" ותרחישי מזג אוויר קיצוניים, כחלק מההיערכות להשפעות שינויי האקלים. בתרגיל השתתפו נציגים מבתי חולים, קופות חולים, מד"א, כבאות והצלה, פיקוד העורף, רח"ל ומשרדי ממשלה נוספים. נבחנה מוכנות המערכת לתרחישים כגון שיטפונות, שלג כבד ורוחות חזקות, והשלכותיהם: הפסקות חשמל ומים, חסימת דרכי גישה, פגיעה במבנים והשבתת מרפאות. כמו כן נבחן המענה לעלייה בתחלואה במחלות כמו כלבת וקדחת מערב הנילוס.יוסי נכטיגל
חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר