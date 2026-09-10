בפוסט שפרסם היום, הודיע הזמר החרדי מוטי איידנסון על גירושיו מרעייתו גולדי: "אנחנו יוצאים ממנו עם אחריות משותפת אחת שלעולם לא תשתנה: להיות אבא ואמא של בלה, לאהוב אותה, לשמור עליה ולתת לה תמיד לדעת שגם כשהחיים משתנים - המשפחה שלה נשארת המשפחה שלה" (אנשים)

איציק אוחנה