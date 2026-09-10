תפיסת טיל לאו ותחמושת בפעילות משטרתית ברמלה ובלוד

מבזקים נוספים
הראשל"צ במתקפה חריפה על איזנקוט: "הסברתי לו ואפילו לא ענה לי, קצת כבוד, פונה רב ראשי"
הראשון לציון הגר״י יוסף במתקפה חריפה נגד אייזנקוט: "אם יקרה שהשמאל ואייזנקוט יעלו, אוי ואבוי! כשהוא היה רמטכ"ל פניתי אליו על עניין של חייל וחיילת באותו טנק, הוא אפילו לא ענה לי, הוא זה שחילן את הצבא, אפשר לסמוך עליו? | צפו (אקטואלי, פוליטיקה)קובי ישראל
"הוא גרר אותי למקלט": הילד שנחטף לבני ברק סיפק פרטים חדשים
השופט התיר פרסום שם החשוד בחטיפת יהלי סופר • הילד מסר פרטים חדשים על המקלט ממנו ברח | תלונות נוספות על מקרים דומים (משטרה)דוד הכהן
חרדה באומן: חפץ חשוד אותר ליד קברו של רבי נחמן; כוחות משטרה פועלים במקום
שוטרי משטרת ישראל הפועלים באומן קיבלו דיווח על חפץ חשוד בכיכר בירידה לקברו של רבי נחמן | השוטרים הישראלים מיד עדכנו את עמיתהם האוקראינים על המתרחש ופעלו לסגור את האזור בכדי לאפשר לחבלן לטפל ולנטרל את החפץ החשוד | לאזרחים ישראלים שלום (חדשות)בני סולומון
שְׁפֹךְ שִׂיחָה דְּרֹשׁ סְלִיחָה: התלמידים מקרית הרצוג במסע מרומם בירושלים | גלריה
ערב יום הדין, יצאו תלמידי כיתות ז' ח' בתלמוד תורה אוהלי אברהם בקרית הרצוג ליום מיוחד בירושלים, שכלל תפילה, פעילות חברתית מגבשת ושיחת חיזוק | גלריה מהמסע המרומם (חרדים)נחמן שטרנהרץ
ראש הישיבה שסירב להודות למקלב | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע
הח"כ שעלה עם אשתו לאחד הרבנים וניצל | עשרות נשים ציפו לשריון והתאכזבו | המקורב לרבנים שביקש "עוד תמונה" רגע לפני שהמעלית נסגרה | מירילשוילי בסליחות | הפרשן והרב שבדקו דבש כאילו זה אתרוג | יוסי עבדו באמבטיית קרח | המגיד הליטאי תחת אבטחה כבדה | רבי מיילך בידרמן סחף את 'אור החיים' | הפתרון של הצלם לחסידויות הקיצוניות | מיכאל שמש ממתין | מנחם הורוביץ מתפלל | שוואקי ובן דוד בשירה מרגשת | הקומזיץ הסוחף באומן | ליפא שמלצר התגבר על המניעות | הביצוע של ישי ריבו מול הכותל | מוטי שטיינמץ בפריז | מידד טסה משמח חיילים | מה חיפשו בכירי המשטרה בבני ברק? | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)זופניק
כונה "נוכל" בפייסבוק: עורך הדין תובע 75 אלף שקל מלקוחותיו לשעבר
עו"ד יגאל גולדשטיין תובע לקוחה לשעבר ואת בן זוגה, בעקבות פרסומים שפורסמו לאחר מחלוקת על שכר הטרחה ששולם לו (משפט)משה כהן