הזירה באומן ( צילום: דוברות המשטרה )

רגעי חרדה נרשמו היום (חמישי) בעיירה אומן לאחר ששוטרי משטרת ישראל הפועלים בשטח קיבלו דיווח על חפץ חשוד בכיכר בירידה לקברו של רבי נחמן באומן.

שוטרי משטרת ישראל מיד עדכנו את עמיתהם האוקראינים על המתרחש. עם הגעת הכוחות, פעלו הצוותים הישראלים והאוקראינים לסגור את האזור, הרחיקו את האזרחים ואפשרו לחבלן לטפל ולנטרל את החפץ החשוד. מהמשטרה נמסר כי לאזרחים ישראלים שלום. "צוות משטרת ישראל ממשיך בפעילות מבצעית בשמירה על הביטחון ועל הסדר הציבורי באומן", נמסר.

כוחות המשלחת הישראלית באומן ( צילום: דוברות המשטרה )

רק הבוקר במהלך פעילות מבצעית של שוטרי משטרת ישראל באומן, פנה אל צוות השוטרים אזרח ישראלי ועימו ילד, וסיפר כי מצא ילד בן 7 שאיבד את הוריו ואיבד איתם קשר.

הצוות תשאל את הילד ביסודיות. הילד היה מבולבל מאוד ומפוחד, כפי שנמסר מהמשטרה. לאחר שהשוטרים ביצעו את כל הפעולות הנדרשות ותשאלו אנשים במקום, הם הצליחו בסופו של דבר לאתר את הוריו של הילד.

האירוע מתרחש בעיצומה של תקופת הקיבוץ השנתי של חסידי ברסלב באומן לקראת ראש השנה. כידוע, עשרות אלפי חסידים ומבקרים מגיעים מדי שנה לעיר אומן שבאוקראינה כדי לשהות על ציון רבי נחמן מברסלב זיע"א בימי החג.

במהלך התקופה הזו, כוחות משטרת ישראל פועלים באומן במסגרת היערכות מיוחדת לסיוע לציבור הישראלי המגיע למקום. הצוותים מטפלים במגוון אירועים ומקרים, כולל סיוע לנעדרים, טיפול בתקלות ושמירה על הסדר והביטחון.