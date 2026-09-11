הקפצה פתאומית: תרגיל ענק הבוקר באוגדת איו"ש

מבזקים נוספים
טראמפ אומר לא לבן סלמאן: שליחי טהרן תפסו את מוח'א ומאיימים
בהנחיית משמרות המהפכה וקצינים בכירים שנשלחו לשטח, השתלטו החות'ים בתימן על נמל מוח'א המרכזי. מהלך אגרסיבי זה, המנוהל כחזית חדשה מול ארה"ב, מקפיץ בחדות את מחירי הנפט ומעלה חשש כבד מפני פגיעה אנושה בנתיבי השיט הבינלאומיים (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
מזג אוויר מושלם לחג: כל מה שצריך לדעת
השירות המטאורולוגי מעדכן לקראת כניסת החג כי היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. כאשר במהלך ימי ראש השנה תחול התחממות קלה והדרגתית בכל רחבי הארץ (בארץ)בני סולומון
מעמד היסטורי: 50 אלף איש באמירת סליחות ברחבת הכותל המערבי | תָּחֵל שָׁנָה וּבִרְכוֹתֶיהָ
מעמד הסליחות המרכזי והתרת הנדרים בכותל המערבי נעל את חודש אלול בשיא דרמטי וחסר תקדים עם למעלה מחמישים אלף משתתפים | בשל העומס הועבר האירוע בשידור חי על חומות העיר העתיקה ושער יפו (בארץ)יהודה גליקמן
נער בן 13 נפל ממתקן משחקים ברמת גן - מצבו בינוני
נער בן 13 נפל ממתקן משחקים בפארק הלאומי ברמת גן ונחבל בראשו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית החולים שיבא. מצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
גבר בן 26 נפצע קשה בהתדרדרות רכב בכביש 31 ליד חורה
גבר בן 26 נפצע באורח קשה לאחר שרכבו התדרדר לצד הדרך בכביש 31 סמוך לחורה. האירוע התרחש בשעה 01:42. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים סורוקה עם חבלה בגפיים.קובי רוזן
חובש איחוד הצלה הציל צעיר בן 17 מהתקף אלרגיה באומן
צוותי איחוד הצלה הצילו צעיר בן 17 שפיתח תגובה אלרגית מסכנת חיים בסמוך לציון רבי נחמן באומן. החובש דוד אורדמן הזריק לצעיר אמפולת אדרנלין ומצבו התייצב. לאחר מכן פונה הצעיר למרפאת אומן להמשך טיפול רפואי.קובי רוזן
'אין ללכת לכל המסלולים': מכתב היסטורי ממועצת גדולי התורה
מכתב חריג חתום על ידי כלל חברי המועצה מזהיר מפני מסלולי גיוס חדשים • 'הצד השווה שבהם הוא הרצון לשנות את המהות והרוח של הציבור החרדי' | הכרעה דרמטית (חרדים)קובי ישראל
3 הרוגים בתקיפות צה"ל בח'אן יונס
צה"ל תקף רכב בשכונת חמד בצפון ח'אן יונס. ההרוג זוהה כמואמן אבו לבדה. בנוסף, שני עזתים נהרגו בתקיפת כטב"ם ליד מסגד אלקבה באזור המואצי בח'אן יונס.קובי אטינגר