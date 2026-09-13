מבזקים נוספים
בני ברק של מעלה; רבבות בנעילת ראש השנה בחצרות הקודש בצל אדמו"רי העיר
רבבות חסידים ואנשי מעשה גדשו את היכלי בתי המדרש בעיר התורה והחסידות בני ברק במהלך ימי ראש השנה, שם זכו לרגעים נעלים של התעלות וכיסופים בצל הקודש • הצלם שוקי לרר מגיש גלריית ענק מעריכת הטישים של נעילת החג בחצרות הקודש ויז'ניץ, דאראג, סאדיגורה, שבט הלוי, מחנובקא בעלזא, מודז'יץ וקוזמיר (חסידים)חיים רוזנבוים
שני פצועים בתאונת דרכים ברהט
שני גברים נפגעו בתאונת דרכים ברחוב עומר אלמוכתאר ברהט. גבר כבן 50 נפצע באורח בינוני וצעיר כבן 19 נפצע באורח קל. התאונה כללה התנגשות בין שני כלי רכב. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה ופינו את הפצועים לבית החולים סורוקה.קובי רוזן
מעצר חשוד בירי ביפו — נתפסו אקדח ותחמושת
שוטרי תחנת יפו עצרו חשוד בן 21 שביצע ירי ברחוב ליב בן שרה ביפו. הירי דווח מוקדם יותר הערב למוקד 100, ללא נפגעים. בחיפוש שבוצע סמוך לבית החשוד נתפס אקדח טעון בתחמושת. החשוד הועבר לחקירה בתחנת יפו, והמשטרה תבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט.קובי רוזן
קרע בצמרת האיראנית: גנרלים איימו להתפטר - והמפגש שבוטל ברגע האחרון
עימותים חריפים מאחורי הקלעים באיראן: שני גנרלים איימו להתפטר | שאלות גוברות סביב סמכותו של מוג'תבא חמינאי | במקביל, בוטל מפגש פסגה בין איראן למדינות המפרץ (בעולם)אריה רוזן
"מתגעגע אליך בכל הלב": הזמר מידד טסה חשף את הכאב אתו הוא מתמודד
הזמר שיתף את שעבר עליו מאז שאחיו אביאל נפטר, לפני 15 שנה בערב ראש השנה | "אתה חסר לי ברגעים הגדולים, אבל אולי אפילו יותר ברגעים הקטנים" (ברנז'ה)איציק אוחנה
הליכוד יגיש בקשות לפסילת הרשימה המשותפת ורע"ם מהתמודדות
מפלגת הליכוד הודיעה כי תגיש בקשות פסילה להתמודדות של הרשימה המשותפת ושל רע"ם. לטענת המפלגה, "בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה"ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור". הליכוד טען כי "תומכי הטרור הללו הם השותפים הטבעיים של גדי איזנקוט, איתם הוא רוצה להקים ממשלה יחד עם יאיר גולן וליברמן".כיכר השבת
הליכוד יגיד בקשה לפסילת ההתמודדות של הרשימה המשותפת ורע"מ
הליכוד יגיש בקשות פסילה להתמודדות של הרשימה המשותפת ושל רע״ם | "בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה״ל" (בארץ)כיכר השבת