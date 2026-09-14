מבזקים נוספים
CNN: כישלון סעודי קולוסאלי הוביל לאובדן השליטה במערב תימן
רשת CNN חושפת את הגורמים לכישלון הסעודי שהוביל לאובדן השליטה ברצועת החוף במערב תימן ובמצר באב אלמנדב: 80% מהחיילים ברשימות היו "חיילי רפאים" שלא היו קיימים, והסעודים שילמו עבורם שכר; הסעודים לא מילאו את החלל שנוצר בעקבות עזיבת כוחות איחוד האמירויות את תימן בראשית השנה; חיל האוויר הסעודי לא היה ערוך למתקפה החות'ית ולא ביצע אפילו תקיפה אחת ביום בו כבשו החות'ים את רצועת החוף; הסעודים ביקשו סיוע אווירי מארה"ב אך טראמפ סירב, והסיוע האמריקאי היה רק במודיעין. כך נפלו רצועת החוף והמצר החשוב לידי החות'ים בתוך יממה.קובי אטינגר
הסיוט התגשם: החות'ים עם נשק אמריקאי נערכים לקרב הגדול הבא
הנשק האמריקאי שנועד לסייע לכוחות הנתמכים בידי סעודיה נפל לידי החות'ים, שמציגים אותו כשלל | במקביל, שיירות חמושות נערכות לקראת המערכה הבאה (חדשות בעולם)דני שפיץ
שִׁמְעוּ נָא רַבּוֹתַי | בסיום שנת תשפ"ו - האדמו"רים התרו נדרים בדחילו ורחימו
ברגעים האחרונים של שנת תשפ"ו, קיימו כמה מאדמו"רי העיר בני ברק את המנהג העתיק של התרת נדרים, במטרה להיכנס לשנה החדשה כשהם נקיים מכל נדר ושבועה | בחלק מחצרות הקודש התייצבו האדמו"רים בםני זקני החסידים, וחלקם התייצבו בפני דיינים ומורי הוראה | שוקי לרר תיעד את רגעי ההוד מהיכלי הקודש ומגיש גלרייה מרהיבה מחצרות האדמו"רים מנדבורנה, פרמישלאן, סאדיגורה, מחנובקא בעלזא, טעמשוואר ומודז'יץ (חסידים)חיים רוזנבוים
50 שעות בגיהנום: מעל 90 לוחמי עילית אמריקאים באיראן - מטוסי ענק פוצצו
בתוכנית "60 דקות" ששודרה ברשת CBS וב-yes, נחשף סיפורו של נווט F15E ("בראבו") שהופל באיראן במבצע "שאגת הארי". עם גב וזרוע שבורים, טיפוס רכסים ותחת מרדף איראני, כוח עלית היסטורי של 90 לוחמים חילץ אותו – במחיר פיצוץ מטוסי ענק (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
נמשכים המאמצים לשחרור גופת היהודי שגופתו נמצאס סמוך לציון רבי נחמן באומן
יצחק אלמקייס, תושב אנגליה, אותר ללא רוח חיים ביער סמוך לציון רבי נחמן • עסקני איחוד הצלה פועלים מול הרשויות | המאמצים לשחרור הגופה (חדשות חרדים)חזקי שטרן
טרגדיה בשכונת גאולה: בת 40 נפטרה בביתה - וגופתה אותרה רק במוצאי החג
אישה כבת 40 אותרה ללא רוח חיים בדירתה ברחוב עזר יולדות שבירושלים • בערב החג עוד שוחחה עם בני משפחתה | הפעילות המהירה שאפשרה שחרור לקבורה (בארץ)קובי אטינגר
איראן ביקשה מרוסיה כטב"מי סילון קטלניים | המטרה: ישראל וארה"ב
טהרן ביקשה בחודשים האחרונים לקבל מרוסיה כטב"מים מדגמי גרן-4 וגרן-5 • הכלים החדשים חודרים דרך מערכות הגנה אווירית בשיעור גבוה בהרבה | "התהליך פשוט בהרבה מייצור טנקים" (בעולם)קובי רוזן
צום גדליה עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל | זו התחזית לימים הקרובים
הטמפרטורות ימשיכו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי ההר ובפנים הארץ | השינוי המיוחל? לא בימים הקרובים • התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת