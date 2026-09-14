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עומסי חום

צום גדליה עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל | זו התחזית לימים הקרובים

הטמפרטורות ימשיכו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי ההר ובפנים הארץ |  השינוי המיוחל? לא בימים הקרובים • התחזית המלאה (בארץ)

נחל אלכסנדר (צילום: רוני קופלמן/Flash90)

היום (שני), צום גדליה, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תחול עליה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 21-33

תל אביב: 24-31

באר שבע: 22-34

חיפה: 23-30

טבריה: 22-38

צפת: 20-32

אילת: 28-40
מזג האווירהתחזית

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