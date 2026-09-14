עומסי חום צום גדליה עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל | זו התחזית לימים הקרובים הטמפרטורות ימשיכו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי ההר ובפנים הארץ | השינוי המיוחל? לא בימים הקרובים • התחזית המלאה (בארץ)