רשת CNN חושפת את הגורמים לכישלון הסעודי שהוביל לאובדן השליטה ברצועת החוף במערב תימן ובמצר באב אלמנדב: 80% מהחיילים ברשימות היו "חיילי רפאים" שלא היו קיימים, והסעודים שילמו עבורם שכר; הסעודים לא מילאו את החלל שנוצר בעקבות עזיבת כוחות איחוד האמירויות את תימן בראשית השנה; חיל האוויר הסעודי לא היה ערוך למתקפה החות'ית ולא ביצע אפילו תקיפה אחת ביום בו כבשו החות'ים את רצועת החוף; הסעודים ביקשו סיוע אווירי מארה"ב אך טראמפ סירב, והסיוע האמריקאי היה רק במודיעין. כך נפלו רצועת החוף והמצר החשוב לידי החות'ים בתוך יממה.

קובי אטינגר