CNN: כישלון סעודי קולוסאלי הוביל לאובדן השליטה במערב תימן

הנשיא האמריקני שיבח את ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף על הצלחתם הדיפלומטית • "כמעט אין לחימה בעזה, חמאס מוכן לוותר על הנשק" | דברים שנאמרו על מטוס ה"אייר פורס 1" (פוליטי מדיני)

יוסי נכטיגל