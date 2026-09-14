הולך רגל בן 60 נפגע מרכב בחיפה ופונה במצב בינוני

מבזקים נוספים
מגיהנום לגן עדן: העובדים המוזרים בחווה הגדולה בעולם
מה שהיה פעם מרחב מדברי כמעט לחלוטין הפך בתוך שנים לשטח ירוק מתחת למיליוני הלוחות הסולאריים וכשהעשב צמח יותר מדי, מצאו הסינים את הפתרון המפתיע ביותר (חדשות בעולם)דני שפיץ
מזעזע: גבר ואישה התיישבו על פסי הרכבת במנהטן - ונהרגו במקום
אירוע חריג ומזעזע התרחש אתמול כאשר גבר ואישה התיישבו מסיבה שאינה ברורה על פסי הרכבת של הסבוואי הניו יורקי במנהטן ונהרגו מרכבת חולפת | האירוע תועד בטלפון של עובר אורח | קטע מצונזר (בעולם)כיכר השבת
אשמורת הבוקר בבלגיה; אלפים בסליחות בצל הצדיק מפשעווארסק
רגעי הוד ורוממות באנטוורפן שבבלגיה: אלפי חסידים ואנשי מעשה מכל רחבי אירופה נהרו באשמורת הבוקר של ערב ראש השנה אל היכל בית המדרש הגדול של חסידות פשעווארסק, לאמירת סליחות 'זכור ברית' בצל האדמו"ר • צפו (חסידים)חיים רוזנבוים
טרגדיה בחג: ספינה עם מאות נוסעים התהפכה בלב ים - עשרות עדיין נעדרים | צפו
טרגדיה ימית באינדונזיה לאחר שמעבורת נוסעים התהפכה בלב ים בעקבות מזג אוויר סוער וגלים גבוהים | כוחות הצלה רבים ויחידות הצי הוקפצו לזירת האסון בניסיון לאתר עשרות נעדרים שטרם נוצר עימם קשר (חדשות)כיכר השבת
כתב אישום נגד הדוקר: דקר ילד בן 7 למוות בבריכה ופצע את בן דודו
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד ליאל איפרגן, שדקר למוות את הלל דדון בן ה־7 ופצע קשה בן דודו בעת ששיחקו בבריכה (משפט)משה כהן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
חשד להצתה בדירת מגורים בירושלים - 7 נפגעים קל
שוטרי תחנת מוריה פתחו בחקירה בחשד להצתה לאחר שריפה שפרצה במהלך הלילה בדירת מגורים בירושלים. שבעה נפגעים פונו באורח קל כתוצאה משאיפת עשן, ביניהם שוטרת שפעלה במקום. כוחות כיבוי אש הגיעו לזירה והשתלטו על השריפה. שוטרים פועלים לאיסוף ממצאים וראיות.קובי רוזן
70 שנה אחרי שנבנה בידיים: בית הכנסת 'הליגמן' המיתולוגי נחנך מחדש בערב החג
בהתרגשות רבה חגגו תושבי בני ברק בלילה שלפני ראש השנה, את חנוכת בית המדרש המיתולוגי וההיסטורי 'הליגמן' ברחוב רבי עקיבא • המבנה, שבו שכנה ישיבת פוניבז' בראשית ימיה ושנבנה בשעתו בעמל כפיהם של המייסדים, הוקם מחדש בפאר והדר תוך שימור חזיתו ההיסטורית • גדולי הדור פיארו את המעמד • צפו בתיעוד ענק (חרדים)חיים רוזנבוים