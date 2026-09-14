פועל כבן 50 נפצע קשה בתאונת עבודה באורנית

מבזקים נוספים
7 שנות מאסר: סייעת הכתה, צבטה וריססה חומר ניקוי על 12 תינוקות
שבע שנות מאסר נגזרו על סייעת בגן ילדים בנתניה, שהורשעה בכ-60 מקרי התעללות ותקיפה של 12 פעוטות, בני שבעה חודשים עד שנה וחצי. בית המשפט קבע כי מדובר במעשי אלימות חמורים כלפי חסרי ישע, והשית עליה גם פיצוי בסך 300 אלף שקל להורי הילדים. בפרקליטות ביקשו 10 שנות מאסר והודיעו כי ישקלו ערעור על קולת העונש (משפט)כיכר השבת
תפיסת נשק ברהט: 5 חשודים נעצרו
כוחות משטרה תפסו בסוף השבוע ברהט רובה שוטגאן, אקדח גלוק 17, מאות כדורי תחמושת ואמצעי לחימה. בפעילות הראשונה נתפסו הנשק והתחמושת בחיפוש ממוקד בעיר, ושני תושבי רהט עוכבו. בפעילות נוספת נעצרו שלושה תושבי רמלה לאחר שנמצאו ברכבם אקדח וסכין. חמשת החשודים הועברו לחקירה.קובי רוזן
בן סלמאן לחות'ים: מטוסי הקרב הסעודיים חוזרים לשמי תימן
אחרי סדרת המתקפות על שטחה וההתקדמות החות'ית לעבר עורק הסחר העולמי, תיעוד חדש מציג את מטוסי הקרב הסעודיים – המסר של ריאד הולך ומתחדד (חדשות בעולם)דני שפיץ
טבעת בציבור מחייבת גט: חשש קידושין למעשה
ביום עיון מיוחד לרשמי נישואין של אגף הנישואין במשרד לשירותי דת, הבהיר רב העיר באר שבע הגאון רבי אברהם דרעי כי הצעות נישואין פומביות עם טבעת בנוכחות עדים עלולות ליצור חשש קידושין המחייב גט בעת חרטה (חרדים)כיכר השבת
העולם מחכה: רוסיה ביטלה ברגע האחרון את הניסוי ההיפרסוני
רוסיה נערכה במשך ימים לניסוי של "אוונגארד", סגרה אזורי טיסה והזהירה תושבים לאורך מסלול הטיסה – אך חלון השיגור נסגר בלי שהטיל המריא (חדשות בעולם)דני שפיץ
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
קורונה, טבח שמחת תורה: האם ראש השנה בלי שופר מבשר אסון?
ראש השנה שחל בשבת עורר שוב את החשש מפני יום דין ללא קול השופר, מה המקור לחשש מפני שנה רצופה אסונות וכיצד השבת יש בכוחה לשמור על ישראל (חדשות בארץ)דני שפיץ
אימה: הם הבחינו בסמל היהודי – ואז התנפלו עליה עם בקבוק שבור
אישה בת 43 הותקפה לפנות בוקר במרכז ברלין לאחר ששני גברים הבחינו במגן דוד שענדה על צווארה. לפי המשטרה, הם הטיחו בה אמירות אנטישמיות ואחד מהם תקף אותה באמצעות בקבוק זכוכית שבור. היא נפצעה בידה ופונתה לבית החולים; החשודים נמלטו (בעולם)דוד הכהן