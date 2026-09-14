פועל כבן 50 נפצע קשה בתאונת עבודה באורנית

שבע שנות מאסר נגזרו על סייעת בגן ילדים בנתניה, שהורשעה בכ-60 מקרי התעללות ותקיפה של 12 פעוטות, בני שבעה חודשים עד שנה וחצי. בית המשפט קבע כי מדובר במעשי אלימות חמורים כלפי חסרי ישע, והשית עליה גם פיצוי בסך 300 אלף שקל להורי הילדים. בפרקליטות ביקשו 10 שנות מאסר והודיעו כי ישקלו ערעור על קולת העונש (משפט)

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