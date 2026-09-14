העולם מחכה: רוסיה ביטלה ברגע האחרון את הניסוי ההיפרסוני

רוסיה נערכה בתחילת חודש ספטמבר לניסוי שיגור של הטיל ההיפרסוני "אוונגארד", אחד מכלי הנשק האסטרטגיים שפוטין הציג בשנים האחרונות, אולם השיגור לא יצא לפועל.

על פי ניתוח שפורסם לאחר בחינת הודעות תעופה ונתונים הקשורים לפעילות באתרי הניסוי, רוסיה תכננה לבצע את השיגור בין 3 ל־5 בספטמבר מאתר דומברובסקי שבמחוז אורנבורג. המסלול המתוכנן היה אמור להסתיים באתר הניסוי קורה שבחצי האי קמצ'טקה שבמזרח הרחוק של רוסיה.

לקראת הניסוי פורסמו התרעות תעופה והוגבל השימוש במרחבים האוויריים לאורך המסלול המתוכנן. ההגבלות כללו את אזור השיגור, אזורים שבהם היו צפויים ליפול חלקים מהטיל וכן את האזור הסמוך לאתר הניסוי בקמצ'טקה.

הנתונים הללו תואמים, לפי מומחים העוקבים אחר מערך הנשק האסטרטגי הרוסי, את ההיערכות שנראתה בניסויים קודמים של "אוונגארד". עם זאת, עד לסיום חלון הזמן שנקבע לניסוי לא דווח על שיגור.

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פאבל פודביג, חוקר העוקב אחר מערכות הגרעין האסטרטגיות של רוסיה, כתב כי לפי המידע הקיים מדובר ככל הנראה בניסוי שתוכנן אך בוטל. לדבריו, אין בשלב זה מידע שמאפשר לקבוע מדוע השיגור לא בוצע.