העולם מחכה: רוסיה ביטלה ברגע האחרון את הניסוי ההיפרסוני

רוסיה נערכה בתחילת חודש ספטמבר לניסוי שיגור של הטיל ההיפרסוני "אוונגארד", אחד מכלי הנשק האסטרטגיים שפוטין הציג בשנים האחרונות, אולם השיגור לא יצא לפועל.
על פי ניתוח שפורסם לאחר בחינת הודעות תעופה ונתונים הקשורים לפעילות באתרי הניסוי, רוסיה תכננה לבצע את השיגור בין 3 ל־5 בספטמבר מאתר דומברובסקי שבמחוז אורנבורג. המסלול המתוכנן היה אמור להסתיים באתר הניסוי קורה שבחצי האי קמצ'טקה שבמזרח הרחוק של רוסיה.
לקראת הניסוי פורסמו התרעות תעופה והוגבל השימוש במרחבים האוויריים לאורך המסלול המתוכנן. ההגבלות כללו את אזור השיגור, אזורים שבהם היו צפויים ליפול חלקים מהטיל וכן את האזור הסמוך לאתר הניסוי בקמצ'טקה.
הנתונים הללו תואמים, לפי מומחים העוקבים אחר מערך הנשק האסטרטגי הרוסי, את ההיערכות שנראתה בניסויים קודמים של "אוונגארד". עם זאת, עד לסיום חלון הזמן שנקבע לניסוי לא דווח על שיגור.
פאבל פודביג, חוקר העוקב אחר מערכות הגרעין האסטרטגיות של רוסיה, כתב כי לפי המידע הקיים מדובר ככל הנראה בניסוי שתוכנן אך בוטל. לדבריו, אין בשלב זה מידע שמאפשר לקבוע מדוע השיגור לא בוצע.
"אוונגארד" הוא כלי גלישה היפרסוני המותקן על גבי טיל בין־יבשתי. המערכת נועדה לטוס במהירויות גבוהות ולבצע תמרונים במהלך הטיסה, במטרה להקשות על מערכות הגנה מפני טילים.
פוטין הציג את "אוונגארד" בשנת 2018 כחלק מסדרת מערכות נשק אסטרטגיות חדשות שפיתחה רוסיה. המערכת הוכרזה בהמשך כחלק מהמערך האסטרטגי הרוסי.
אז גם אמר פוטין שפריסת כלי הטיס ההיפרסוניים של אוונגרד הפכה את מערכת ההגנה מפני טילים של ארה"ב לחסרת תועלת.
הניסוי שתוכנן בתחילת החודש היה משמעותי גם בשל העובדה שהשיגור האחרון הידוע של "אוונגארד" נערך בשנת 2018. הפעם, למרות ההיערכות והגבלות המרחב האווירי, חלון השיגור הסתיים ללא שיגור.
בשלב זה רוסיה לא מסרה הסבר רשמי לסיבה שבגללה הניסוי לא בוצע, ולא ברור אם הוא יידחה למועד חדש.
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