פועל נהרג בנפילה מגג בכפר קרע

מבזקים נוספים
כ"ץ קורא ללפיד: "תתמוך בתקציב הביטחון, יש אתגרים ביטחוניים דרמטיים המחייבים הכרעות כעת"
שר הביטחון פונה לראש האופוזיציה לתמוך בבקשת צה"ל לתוספת תקציב • "האיומים מתפתחים ועלינו להבטיח שצה"ל יהיה ערוך" | הפניה הדחופה (פוליטי מדיני)יוני גבאי
נער בן 13 נפצע בינוני בתאונת אופניים באשקלון
נער בן 13 נפצע במצב בינוני בתאונת אופניים באשקלון בשעה 16:48. האירוע התרחש בסמוך לשדרות עמק יזרעאל. צוותי מד"א טיפלו בנער במקום ופינו אותו לבית החולים ברזילי עם חבלה בגפיים.קובי רוזן
ילד חרדי נעדר באיזור בית שמש, יוסף בן 26 נעדר באיזור ראשון לציון
גלעד יוסף בן 26 נעדר מראשון לציון • יוסף בלוי בן 6 נעלם באיזור מושב עגור | המשטרה פרסמה תיאורים מפורטים ופונה לציבור לסייע באיתורם של השניים (חדשות משטרה)קובי רוזן
הרמטכ"ל הורה: לבחון פעולות משפטיות נגד יוצרי הסרט "נז"א"
הרמטכ"ל זמיר קיים התייעצות בנושא הסרט שזכה בפרס בוונציה • הנחה לבחון פעולות משפטיות נגד המעורבים | "ניסיון מכוון לפגוע בלגיטימיות של צה"ל" (צבא וביטחון)יאיר טוקר
ניצחון ליועמ"שית, הפסד לציבור: הילולת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בוטלה באופן רשמי
הכנס הממשלתי לזכרו של מרן רבינו הגאון רבי עובדיה יוסף זצ״ל, שהיה אמור להתקיים במשך שלושה ימים רצופים בבנייני האומה בירושלים, בוטל רשמית • במשרד לשירותי דת: ההחלטה התקבלה בעקבות הנחיית היועמ״שית וההליך המתמשך בבג״ץ | המאבק המשפטי של ש"ס למרבה הצער - לא צלח (חדשות חרדים)קובי ישראל
התביעה על הרג יובל קסטלמן ז"ל | שופט בג"ץ בביקורת חריפה: "יש פה רשלנות פושעת"
השופט דוד מינץ מתח ביקורת קשה על התנהלות המשטרה, אך קבע כי אין פער המצדיק את התערבות בג"ץ והמליץ למשפחה למשוך את עתירתה (משפט)משה כהן
לקראת חורף קשוח? אלו ההנחיות שהתקבלו במערכות הבריאות במדינה
החיסונים לשפעות זמינים בקופות החולים ברחבי הארץ • בתי החולים נדרשים להיערך לעומסים צפויים | הנחיות מיוחדות לאוכלוסיות בסיכון (בריאות)בני סולומון
בחור ישיבה שנפצע בתאונה קיבל פיצוי נמוך מהנהוג | זו הסיבה המרגיזה
חברת הביטוח ביקשה להפחית את הפיצוי בטענה שהצעיר צפוי להמשיך ללמוד בכולל, אך בית המשפט קיבל את עמדת פרקליטתו (משפט)משה כהן