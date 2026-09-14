תפיסת 7 ק"ג חומר נפץ ונשק גנוב מצה"ל באזור המשולש

מבזקים נוספים
ניצחון ליועמ"שית, הפסד לציבור: הילולת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בוטלה באופן רשמי
הכנס הממשלתי לזכרו של מרן רבינו הגאון רבי עובדיה יוסף זצ״ל, שהיה אמור להתקיים במשך שלושה ימים רצופים בבנייני האומה בירושלים, בוטל רשמית • במשרד לשירותי דת: ההחלטה התקבלה בעקבות הנחיית היועמ״שית וההליך המתמשך בבג״ץ | המאבק המשפטי של ש"ס למרבה הצער - לא צלח (חדשות חרדים)קובי ישראל
התביעה על הרג יובל קסטלמן ז"ל | שופט בג"ץ בביקורת חריפה: "יש פה רשלנות פושעת"
השופט דוד מינץ מתח ביקורת קשה על התנהלות המשטרה, אך קבע כי אין פער המצדיק את התערבות בג"ץ והמליץ למשפחה למשוך את עתירתה (משפט)משה כהן
לקראת חורף קשוח? אלו ההנחיות שהתקבלו במערכות הבריאות במדינה
החיסונים לשפעות זמינים בקופות החולים ברחבי הארץ • בתי החולים נדרשים להיערך לעומסים צפויים | הנחיות מיוחדות לאוכלוסיות בסיכון (בריאות)בני סולומון
בחור ישיבה שנפצע בתאונה קיבל פיצוי נמוך מהנהוג | זו הסיבה המרגיזה
חברת הביטוח ביקשה להפחית את הפיצוי בטענה שהצעיר צפוי להמשיך ללמוד בכולל, אך בית המשפט קיבל את עמדת פרקליטתו (משפט)משה כהן
"הוא בכה ושם את ראשו עליי": פרטים מזעזעים מהמקלט בו הוחזק הילד
בית המשפט האריך את מעצר החשוד בחטיפת הילד בן ה-10 לבני ברק לפני מספר שבועות. במקביל, נחשפו פרטים קשים על שעות המעצר במקלט | השופט דרש כתב אישום או הצהרת תובע (משטרה)קובי רוזן
משרד הבריאות קורא לציבור להתחסן נגד שפעת לקראת החורף
משרד הבריאות העביר לבתי החולים ולקופות החולים הנחיות להיערכות לעונת החורף, לרבות עלייה צפויה בתחלואה נשימתית. המשרד קורא לציבור ולאוכלוסיות בסיכון להקדים ולהתחסן נגד שפעת. החיסונים זמינים בקופות החולים ברחבי הארץ. בתי החולים נדרשים להיערך לעומסים באמצעות תגבור כוח אדם, הפרדת מטופלים עם תסמינים נשימתיים ושימוש באמצעי מיגון. החל השבוע מבצע להפצת חיסוני שפעת לכ-400 נקודות ברחבי הארץ, כולל מוסדות גריאטריים ודיור מוגן. ד"ר הגר מזרחי, ראש חטיבת הרפואה: "החיסון מפחית באופן משמעותי את הסיכון לתחלואה קשה ולסיבוכים".יוסי נכטיגל
הליכוד מכחיש את טענות לפיד על תקציב הביטחון
הליכוד הגיב לדברי לפיד וטען כי הטענות על תקציב הביטחון "מופרכות ושקריות". לדברי הליכוד, הכנסות המדינה גבוהות מהצפוי והגירעון נמוך, ולכן ניתן להגדיל את תקציב הביטחון ללא העלאת מיסים. הליכוד הכחיש גם את הטענות על כספים קואליציוניים ותקציבים למגזר החרדי: "מעולם לא היו סכומים כאלו". לדברי הליכוד, "לפיד מפקיר את ביטחון מדינת ישראל בגלל שיקולים פוליטיים זולים".כיכר השבת
פועל נהרג בנפילה מגג בכפר קרע
פועל כבן 35 נהרג בנפילה מגובה של כ-15 מטר ברחוב אוחוד בכפר קרע. לפי דיווח חובשי איחוד הצלה, הפועל נפל מהגג במהלך עבודתו. מותו נקבע בזירה עקב אופי הפציעות הקשות.קובי רוזן