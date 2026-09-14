משרד הבריאות קורא לציבור להתחסן נגד שפעת לקראת החורף

הליכוד הגיב לדברי לפיד וטען כי הטענות על תקציב הביטחון "מופרכות ושקריות". לדברי הליכוד, הכנסות המדינה גבוהות מהצפוי והגירעון נמוך, ולכן ניתן להגדיל את תקציב הביטחון ללא העלאת מיסים. הליכוד הכחיש גם את הטענות על כספים קואליציוניים ותקציבים למגזר החרדי: "מעולם לא היו סכומים כאלו". לדברי הליכוד, "לפיד מפקיר את ביטחון מדינת ישראל בגלל שיקולים פוליטיים זולים".

כיכר השבת