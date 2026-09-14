מבזקים נוספים
רוכב אופניים חשמליים נפצע קל בתאונה בבני ברק
צעיר כבן 20 נפצע באורח קל בתאונה עם רכב ברחוב בן זכאי בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לרוכב האופניים החשמליים טיפול רפואי בזירה.קובי רוזן
צעיר בן 19 נפצע קשה באירוע אלימות באשדוד
צעיר בן 19 נפצע במצב קשה עם פציעה חודרת באירוע אלימות ברחוב שלמה בן יוסף באשדוד. הדיווח התקבל במוקד מד"א בשעה 21:45. צוותי מד"א טיפלו בפצוע במקום ופינו אותו לבית החולים אסותא.קובי רוזן
יוצאים למתקפה: ראש הממשלה החליט לסמן את האויב החדש בקמפיין
בליכוד נפלה ההחלטה בישיבה שהתקיימה אצל ראש הממשלה נתניהו: "וינטר מסוכן לימין" (בארץ)משה בשן
אירוע דקירה בבית שמש: נפגע במצב בינוני, סריקות לאיתור חשוד
שוטרים הוזעקו לאירוע דקירה על רקע פלילי בבית שמש. נפגע אחד פונה לבית חולים במצב בינוני. כוחות משטרה פתחו בסריקות לאיתור החשוד ופועלים בזירה לאיסוף ראיות וממצאים.קובי רוזן
סקר חדש ומפתיע: שוויון מוחלט בין הגושים - הנדל וזליכה הופכים לשחקני מפתח
סקר חדש שפורסם הערב: איזנקוט מוביל עם 24 מנדטים, הליכוד 20 • שוויון מדויק של 52-52 בין הגושים | הנדל עם 4 מנדטים הופך לשחקן המכריע, מפלגת הציבור החרדי עמוק מתחת אחוז החסימה (בארץ)יוני גבאי
בני ברק: שלושה בחורי ישיבה נכוו ממיחם מים רותחים עם סיום צום גדליה
שלושה בחורים בשנות ה-20 מישיבת פוניבז' בבני ברק, נכוו בידיהם וברגליהם • האירוע התרחש בקריית הישיבה עם סיום צום גדליה | מצבם בחסדי שמיים יציב (חרדים)שאול כהנא
שלושה צעירים נכוו ממיחם מים רותחים בבני ברק
שלושה צעירים בגילאי ה-20 נכוו ממים רותחים בישיבה ברחוב אבא גרוסברד בבני ברק. לפי דיווח איחוד הצלה, מיחם מים רותחים נשפך עליהם וגרם לכוויות בידיהם וברגליהם. הצעירים קיבלו טיפול רפואי ראשוני בזירה ופונו להמשך טיפול במצב יציב.קובי רוזן