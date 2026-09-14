 דלג לתוכן הראשי
מבזק"מכרתם את העם"

שורדת השבי בתגובה נסערת ליוצרי הסרט האנטישמי: "אין לכם מחילה"

שורדת השבי לירי אלבג תקפה בחריפות את יובל אברהם, מיוצרי הסרט "נז"א", בעקבות הטענות המופנות בו כלפי צה"ל: "אם היית נופל בשבי חמאס, מבחינתם היית חייל בכל מקרה" (בארץ)

מימין לירי אלבג, משמאל יובל אברהם | צילום: צילום: מאת LucaFazPhoto, אבשלום ששוני\פלאש90
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

23:57

מהכותל ועד ליז'ענסק: רבבות יעתירו לרפואת האדמו"ר מויז'ניץ שיעבור מחר טיפול רפואי

העתירו בתפילות, האדמו"ר מויז'ניץ צפוי לעבור מחר בבוקר השתלת קוצב לב במרכז הרפואי 'הדסה עין כרם' • בעת הטיפול, בשעה 8:30 בבוקר, יתכנסו אלפי החסידים בכל מקומות מושבותיהם ובמקומות הקדושים לתפילת רבים • בתוך כך: הרבי פיאר הערב את שמחת אירוסי נכדתו ועודד את השירה בעוז • בחסידות קוראים להעתיר לרפואת האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר (חסידים)

חיים רוזנבוים
23:45

הגאון רבי מרדכי אוירבך אושפז בבית החולים

לקיים בנו חכמי ישראל: העתירו בתפילה על הגאון רבי מרדכי אוירבך שאושפז בבית החולים. שמו לתפילה רבי מרדכי בן חיה רבקה לרפואה שלימה

קובי ישראל
22:34

טראמפ: "רוסיה ואוקראינה הגיעו להסכם", זלנסקי: "נפסיק אם הם יפסיקו"

טראמפ טוען כי העלייה במחירי הדלק קשורה בעיקר למלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שלדבריו יפסיקו את התקפיות על תשתיות האנרגיה | נשיא אוקראינה זלנסקי הגיב בציניות (בעולם)

אריה רוזן
22:07

איראן בהודעה דרמטית: "מכלית נפט התפוצצה במצר הורמוז"

אריה רוזן
22:06

רוכב אופניים חשמליים נפצע קל בתאונה בבני ברק

צעיר כבן 20 נפצע באורח קל בתאונה עם רכב ברחוב בן זכאי בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לרוכב האופניים החשמליים טיפול רפואי בזירה.

קובי רוזן
22:06

צעיר בן 19 נפצע קשה באירוע אלימות באשדוד

צעיר בן 19 נפצע במצב קשה עם פציעה חודרת באירוע אלימות ברחוב שלמה בן יוסף באשדוד. הדיווח התקבל במוקד מד"א בשעה 21:45. צוותי מד"א טיפלו בפצוע במקום ופינו אותו לבית החולים אסותא.

קובי רוזן
21:55

יוצאים למתקפה: ראש הממשלה החליט לסמן את האויב החדש בקמפיין

בליכוד נפלה ההחלטה בישיבה שהתקיימה אצל ראש הממשלה נתניהו: "וינטר מסוכן לימין" (בארץ)

משה בשן
21:35

אירוע דקירה בבית שמש: נפגע במצב בינוני, סריקות לאיתור חשוד

שוטרים הוזעקו לאירוע דקירה על רקע פלילי בבית שמש. נפגע אחד פונה לבית חולים במצב בינוני. כוחות משטרה פתחו בסריקות לאיתור החשוד ופועלים בזירה לאיסוף ראיות וממצאים.

קובי רוזן
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר