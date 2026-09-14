העתירו בתפילות, האדמו"ר מויז'ניץ צפוי לעבור מחר בבוקר השתלת קוצב לב במרכז הרפואי 'הדסה עין כרם' • בעת הטיפול, בשעה 8:30 בבוקר, יתכנסו אלפי החסידים בכל מקומות מושבותיהם ובמקומות הקדושים לתפילת רבים • בתוך כך: הרבי פיאר הערב את שמחת אירוסי נכדתו ועודד את השירה בעוז • בחסידות קוראים להעתיר לרפואת האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר (חסידים)

חיים רוזנבוים