מבזקים נוספים
מהכותל ועד ליז'ענסק: רבבות יעתירו לרפואת האדמו"ר מויז'ניץ שיעבור מחר טיפול רפואי
העתירו בתפילות, האדמו"ר מויז'ניץ צפוי לעבור מחר בבוקר השתלת קוצב לב במרכז הרפואי 'הדסה עין כרם' • בעת הטיפול, בשעה 8:30 בבוקר, יתכנסו אלפי החסידים בכל מקומות מושבותיהם ובמקומות הקדושים לתפילת רבים • בתוך כך: הרבי פיאר הערב את שמחת אירוסי נכדתו ועודד את השירה בעוז • בחסידות קוראים להעתיר לרפואת האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר (חסידים)חיים רוזנבוים
הגאון רבי מרדכי אוירבך אושפז בבית החולים
לקיים בנו חכמי ישראל: העתירו בתפילה על הגאון רבי מרדכי אוירבך שאושפז בבית החולים. שמו לתפילה רבי מרדכי בן חיה רבקה לרפואה שלימהקובי ישראל
טראמפ: "רוסיה ואוקראינה הגיעו להסכם", זלנסקי: "נפסיק אם הם יפסיקו"
טראמפ טוען כי העלייה במחירי הדלק קשורה בעיקר למלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שלדבריו יפסיקו את התקפיות על תשתיות האנרגיה | נשיא אוקראינה זלנסקי הגיב בציניות (בעולם)אריה רוזן
רוכב אופניים חשמליים נפצע קל בתאונה בבני ברק
צעיר כבן 20 נפצע באורח קל בתאונה עם רכב ברחוב בן זכאי בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לרוכב האופניים החשמליים טיפול רפואי בזירה.קובי רוזן
צעיר בן 19 נפצע קשה באירוע אלימות באשדוד
צעיר בן 19 נפצע במצב קשה עם פציעה חודרת באירוע אלימות ברחוב שלמה בן יוסף באשדוד. הדיווח התקבל במוקד מד"א בשעה 21:45. צוותי מד"א טיפלו בפצוע במקום ופינו אותו לבית החולים אסותא.קובי רוזן
יוצאים למתקפה: ראש הממשלה החליט לסמן את האויב החדש בקמפיין
בליכוד נפלה ההחלטה בישיבה שהתקיימה אצל ראש הממשלה נתניהו: "וינטר מסוכן לימין" (בארץ)משה בשן
אירוע דקירה בבית שמש: נפגע במצב בינוני, סריקות לאיתור חשוד
שוטרים הוזעקו לאירוע דקירה על רקע פלילי בבית שמש. נפגע אחד פונה לבית חולים במצב בינוני. כוחות משטרה פתחו בסריקות לאיתור החשוד ופועלים בזירה לאיסוף ראיות וממצאים.קובי רוזן