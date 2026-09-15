היום ומחר עדיין חם מהרגיל, בחמישי זה ישתנה | התחזית המלאה

מבזקים נוספים
העבודות בשכונה החרדית בעיצומו של ראש השנה | רק ח"כ חרדי אחד טרח להגיב: "חמור מאוד ומצער"
התיעוד המקומם של עבודות התשתית בשכונה החרדית במערב קריית גת במהלך ראש השנה ממשיך לעורר סערה | במשרד הבינוי והשיכון מגיבים ומבהירים כי העבודות בשבתות ובחגים אינן מאושרות והנושא נבדק מול החברה | בקרב חברי הכנסת החרדים - שתיקה מוחלטת, למעט ח"כ אחד שהגיב וגינה (חרדים, בארץ)קובי ישראל
הנשיא השתתף בסליחות בכותל: "נתפלל ליותר אהבת ישראל ולפחות שנאת חינם"
עשרות אלפים השתתפו הלילה במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, שקרא להתפלל לפחות שנאת חינם בעם | תיעוד (בארץ)קובי אטינגר
תאונה בין רכב לטרקטור בנטור: 10 פצועים, אחד מהם פונה במסוק
תאונת דרכים בין רכב לטרקטור אירעה בכביש 8691 בכניסה לנטור בשעה 00:47. צוותי מד"א מפנים נער בן 18 במצב בינוני עם חבלת ראש במסוק לבית החולים רמב"ם. למרכז הרפואי צפון (פוריה) מפונים 9 פצועים נוספים: נער בן 18 במצב בינוני עם חבלת פנים ו-8 פצועים במצב קל.קובי רוזן
עוררו רחמי שמיים; זקן רבני תל אביב אושפז בבית החולים
דאגה עמוקה בתל אביב, הגאון רבי מרדכי אויערבאך, רבה של קהילת 'אביר יעקב' בעיר, אושפז בבית החולים 'איכילוב' בעקבות דלקת ריאות חריפה • הרב שוהה בבית החולים זה כשבוע ימים ואף עשה שם את ימי ראש השנה • הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואת רבי מרדכי בן חיה רבקה (חרדים)חיים רוזנבוים
מהכותל ועד ליז'ענסק: רבבות יעתירו לרפואת האדמו"ר מויז'ניץ שיעבור מחר טיפול רפואי
העתירו בתפילות, האדמו"ר מויז'ניץ צפוי לעבור מחר בבוקר השתלת קוצב לב במרכז הרפואי 'הדסה עין כרם' • בעת הטיפול, בשעה 8:30 בבוקר, יתכנסו אלפי החסידים בכל מקומות מושבותיהם ובמקומות הקדושים לתפילת רבים • בתוך כך: הרבי פיאר הערב את שמחת אירוסי נכדתו ועודד את השירה בעוז • בחסידות קוראים להעתיר לרפואת האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר (חסידים)חיים רוזנבוים
הגאון רבי מרדכי אוירבך אושפז בבית החולים
לקיים בנו חכמי ישראל: העתירו בתפילה על הגאון רבי מרדכי אוירבך שאושפז בבית החולים. שמו לתפילה רבי מרדכי בן חיה רבקה לרפואה שלימהקובי ישראל
שורדת השבי בתגובה נסערת ליוצרי הסרט האנטישמי: "אין לכם מחילה"
שורדת השבי לירי אלבג תקפה בחריפות את יובל אברהם, מיוצרי הסרט "נז"א", בעקבות הטענות המופנות בו כלפי צה"ל: "אם היית נופל בשבי חמאס, מבחינתם היית חייל בכל מקרה" (בארץ)אריה רוזן
טראמפ: "רוסיה ואוקראינה הגיעו להסכם", זלנסקי: "נפסיק אם הם יפסיקו"
טראמפ טוען כי העלייה במחירי הדלק קשורה בעיקר למלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שלדבריו יפסיקו את התקפיות על תשתיות האנרגיה | נשיא אוקראינה זלנסקי הגיב בציניות (בעולם)אריה רוזן