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לצד עשרות אלפי מתפללים

הנשיא השתתף בסליחות בכותל: "נתפלל ליותר אהבת ישראל ולפחות שנאת חינם"

עשרות אלפים השתתפו הלילה במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, שקרא להתפלל לפחות שנאת חינם בעם | תיעוד (בארץ)

6תגובות
האלפים במעמד הסליחות בכותל, הלילה
האלפים במעמד הסליחות בכותל, הלילה (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)

עשרות אלפים השתתפו הלילה (שני) במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות .

במהלך המעמד נשאו רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ ונשיא המדינה הרצוג תפילה לשלומם של חיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון.

הנשיא במעמד הסליחות בכותל, הלילה
הנשיא במעמד הסליחות בכותל, הלילה (צילום: גרגורי באדו)

הנשיא אמר בדבריו כי "לפני כמה שעות סיימנו את צום גדליה שנקבע והוכרז לדורי דורות בעקבות שנאת חינם. ואנחנו פה, מתפללים ליד שריד מקדשנו, שנחרב בגלל שנאת חינם.

"יחד נתפלל, לאחר שלוש שנים של מלחמה וגבורה, ליותר אהבת ישראל ולפחות שנאת חינם. נתפלל להחלמתם של כל הפצועות והפצועים בגוף ובנפש. נחבק את המשפחות השכולות, האהובות והיקרות. נחבק ונחזק את חיילות וחיילי צה"ל ואת שמם הטוב, ונבין שכולנו עם אחד, יחיד ומיוחד. גמר חתימה טובה לכם ולכל בית ישראל".

המעמד המרכזי הבא של סליחות ברחבת הכותל המערבי יתקיים הערב, יום שלישי ד' בתשרי.

האלפים במעמד הסליחות בכותל, הלילה (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
הנשיא במעמד הסליחות בכותל, הלילה (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
הנשיא במעמד הסליחות בכותל, הלילה (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
הנשיא במעמד הסליחות בכותל, הלילה (צילום: עמוס בן גרשום / לע"מ)
הנשיא במעמד הסליחות בכותל, הלילה (צילום: עמוס בן גרשום / לע"מ)
הנשיא במעמד הסליחות בכותל, הלילה (צילום: עמוס בן גרשום / לע"מ)
הנשיא במעמד הסליחות בכותל, הלילה (צילום: עמוס בן גרשום / לע"מ)
הכותל המערבייצחק הרצוגסליחותעשרת ימי תשובה

6 תגובות

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6
איכססס אי אפשר כבר לראות אותו
שיטיף לעצמו
5
את מי הוא מעניין, ולמה אנחנו צריכים לראות את החילוני הזה בכותל? מי הוא שיטיף מוסר. סתם אדם מן השורה במקרה הטוב
יוסי
4
אחד בפה ואחד בלב מי מאמין לו תומך בגץ
נועם

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