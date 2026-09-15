עשרות אלפים השתתפו הלילה (שני) במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג.

במהלך המעמד נשאו רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ ונשיא המדינה הרצוג תפילה לשלומם של חיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון.

הנשיא אמר בדבריו כי "לפני כמה שעות סיימנו את צום גדליה שנקבע והוכרז לדורי דורות בעקבות שנאת חינם. ואנחנו פה, מתפללים ליד שריד מקדשנו, שנחרב בגלל שנאת חינם.

"יחד נתפלל, לאחר שלוש שנים של מלחמה וגבורה, ליותר אהבת ישראל ולפחות שנאת חינם. נתפלל להחלמתם של כל הפצועות והפצועים בגוף ובנפש. נחבק את המשפחות השכולות, האהובות והיקרות. נחבק ונחזק את חיילות וחיילי צה"ל ואת שמם הטוב, ונבין שכולנו עם אחד, יחיד ומיוחד. גמר חתימה טובה לכם ולכל בית ישראל".

המעמד המרכזי הבא של סליחות ברחבת הכותל המערבי יתקיים הערב, יום שלישי ד' בתשרי.