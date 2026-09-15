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מזג האוויר

היום ומחר עדיין חם מהרגיל, בחמישי זה ישתנה | התחזית המלאה

לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ | ומה צפוי בהמשך השבוע? (מזג האוויר)

מדבר יהודה (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום, יום שלישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

  • ירושלים - 21-32
  • תל אביב - 23-32
  • חיפה - 23-32
  • צפת - 22-33
  • טבריה - 23-37
  • אשדוד - 21-32
  • עין גדי - 28-39
  • באר שבע 20-35

    • אילת - 29-41

מחר, יום רביעי, יהיה בהיר בדרך כלל. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר, ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית, עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, ברובו קל בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
מזג האווירהתחזית

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