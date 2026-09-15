מבזקים נוספים
חוצפה: עורך דין דרש 14.5 מיליון – השופטת ריסקה ל-745 אלף
מאחורי ירושת מדען-על שעמדה על מאות מיליונים, התנהל קרב יצרי פרוע: האפוטרופוס דרש מעל 14.5 מיליון שקל בטענה לחיסכון דמיוני של חצי מיליארד. השופטת גלי רון ניפצה את הנוסחה המופרכת וחתכה את הצ'ק המנופח אל סכום חריג של 745 אלף שקל בלבד (חוק ומשפט)דניאל הרץ
העבודות בשכונה החרדית בעיצומו של ראש השנה | רק ח"כ חרדי אחד טרח להגיב: "חמור מאוד ומצער"
התיעוד המקומם של עבודות התשתית בשכונה החרדית במערב קריית גת במהלך ראש השנה ממשיך לעורר סערה | במשרד הבינוי והשיכון מגיבים ומבהירים כי העבודות בשבתות ובחגים אינן מאושרות והנושא נבדק מול החברה | בקרב חברי הכנסת החרדים - שתיקה מוחלטת, למעט ח"כ אחד שהגיב וגינה (חרדים, בארץ)קובי ישראל
היום ומחר עדיין חם מהרגיל, בחמישי זה ישתנה | התחזית המלאה
לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ | ומה צפוי בהמשך השבוע? (מזג האוויר)כיכר השבת
תאונה בין רכב לטרקטור בנטור: 10 פצועים, אחד מהם פונה במסוק
תאונת דרכים בין רכב לטרקטור אירעה בכביש 8691 בכניסה לנטור בשעה 00:47. צוותי מד"א מפנים נער בן 18 במצב בינוני עם חבלת ראש במסוק לבית החולים רמב"ם. למרכז הרפואי צפון (פוריה) מפונים 9 פצועים נוספים: נער בן 18 במצב בינוני עם חבלת פנים ו-8 פצועים במצב קל.קובי רוזן
עוררו רחמי שמיים; זקן רבני תל אביב אושפז בבית החולים
דאגה עמוקה בתל אביב, הגאון רבי מרדכי אויערבאך, רבה של קהילת 'אביר יעקב' בעיר, אושפז בבית החולים 'איכילוב' בעקבות דלקת ריאות חריפה • הרב שוהה בבית החולים זה כשבוע ימים ואף עשה שם את ימי ראש השנה • הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואת רבי מרדכי בן חיה רבקה (חרדים)חיים רוזנבוים
מהכותל ועד ליז'ענסק: רבבות יעתירו לרפואת האדמו"ר מויז'ניץ שיעבור מחר טיפול רפואי
העתירו בתפילות, האדמו"ר מויז'ניץ צפוי לעבור מחר בבוקר השתלת קוצב לב במרכז הרפואי 'הדסה עין כרם' • בעת הטיפול, בשעה 8:30 בבוקר, יתכנסו אלפי החסידים בכל מקומות מושבותיהם ובמקומות הקדושים לתפילת רבים • בתוך כך: הרבי פיאר הערב את שמחת אירוסי נכדתו ועודד את השירה בעוז • בחסידות קוראים להעתיר לרפואת האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר (חסידים)חיים רוזנבוים
הגאון רבי מרדכי אוירבך אושפז בבית החולים
לקיים בנו חכמי ישראל: העתירו בתפילה על הגאון רבי מרדכי אוירבך שאושפז בבית החולים. שמו לתפילה רבי מרדכי בן חיה רבקה לרפואה שלימהקובי ישראל
שורדת השבי בתגובה נסערת ליוצרי הסרט האנטישמי: "אין לכם מחילה"
שורדת השבי לירי אלבג תקפה בחריפות את יובל אברהם, מיוצרי הסרט "נז"א", בעקבות הטענות המופנות בו כלפי צה"ל: "אם היית נופל בשבי חמאס, מבחינתם היית חייל בכל מקרה" (בארץ)אריה רוזן