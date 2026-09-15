מאחורי ירושת מדען-על שעמדה על מאות מיליונים, התנהל קרב יצרי פרוע: האפוטרופוס דרש מעל 14.5 מיליון שקל בטענה לחיסכון דמיוני של חצי מיליארד. השופטת גלי רון ניפצה את הנוסחה המופרכת וחתכה את הצ'ק המנופח אל סכום חריג של 745 אלף שקל בלבד (חוק ומשפט)

דניאל הרץ