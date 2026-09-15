בעיצומו של ראש השנה: מתקפת זיקוקים על בית הכנסת הספרדי

רונן גנון, איש העסקים החרדי מצפת, הגיע מעולם הישיבות ובנה את דרכו בעסקים עד לעסקת ענק של 173 מיליון שקל | עכשיו הוא הופך לבעל הבית של ACE, אוטו דיפו, ביתילי ואורבן – עם תוכנית שאפתנית לשנות את פני הקמעונאות בישראל (חדשות בארץ)

דני שפיץ