"לא הוציא הגה גם כשנולד": פרטים מפתיעים על היורה בטראמפ

מבזקים נוספים
מהישיבה לעסקת ענק: החרדי מצפת רכש את ACE, אוטו דיפו וביתילי
רונן גנון, איש העסקים החרדי מצפת, הגיע מעולם הישיבות ובנה את דרכו בעסקים עד לעסקת ענק של 173 מיליון שקל | עכשיו הוא הופך לבעל הבית של ACE, אוטו דיפו, ביתילי ואורבן – עם תוכנית שאפתנית לשנות את פני הקמעונאות בישראל (חדשות בעולם)דני שפיץ
שב"כ: נעצר תושב כפר קאסם בן 19 שתכנן לבצע פיגוע
השב"כ הודיע על מעצרו של ערבי ישראלי בן 19 מכפר קאסם שתכנן לבצע פיגוע. פרטים נוספים על המעצר טרם פורסמו.כיכר השבת
תושב כפר קאסם בן 19 נעצר | החשד: תכנן לבצע פיגוע
בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, נעצר בשבועות האחרונים מוסטפא עיסא תושב כפר קאסם, בן 19, בחשד לקידום פעילות טרור ותכנון לבצע פיגוע | כל הפרטים (חדשות)קובי רוזן
רוכב קורקינט חשמלי החליק בבני ברק ונפצע | פונה במצב בינוני
רוכב קורקינט חשמלי כבן 39 פונה הבוקר במצב בינוני לבית החולים לאחר שהחליק במהלך הרכיבה בדרך אם המושבות בבני ברק (חדשות)קובי רוזן
בנוכחות השר בן גביר: הגאון רבי ראובן אלבז זעק על רדיפת לומדי התורה
אלפים השתתפו הלילה במעמד הסליחות בישיבת "אור החיים" בהם גם השר איתמר בן גביר | ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז זעק על רדיפת לומדי התורה (חרדים)חזקי שטרן
שניות לאחר שמשפחה חלפה במקום: זיקוקים שוגרו לעבר בית הכנסת
צעירים שיגרו זיקוקים לעבר בית כנסת היסטורי בלונדון בראש השנה, דקות לאחר שמשפחה יהודית עם ילדים חלפה במקום. המשטרה פתחה בחקירה ומגבירה את הסיורים באזור (בעולם)יוסי נכטיגל
חמישה דולר ותחסל חיילים אמריקאים: הלווין הסיני של איראן
דיווח דרמטי: איראן השיגה מגורמים סיניים מסחריים תמונות לוויין מפורטות של בסיס אמריקאי בירדן, זמן קצר לפני שטילים פגעו באזור המגורים והרגו שלושה חיילים (חדשות בעולם)דני שפיץ
מתחת לעגלת התינוק השוטרים גילו רימון רסס ועשרות כדורים
בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי משמר הגבול בעיר נצרת, אותרו בתוך צימר סמים רבים | בחיפוש ברכב של אחד מהנוכחים בצימר, אותר מתחת לעגלת תינוק רימון רסס (משטרה)קובי רוזן