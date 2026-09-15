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הצהרת תובע

תושב כפר קאסם בן 19 נעצר | החשד: תכנן לבצע פיגוע

בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, נעצר בשבועות האחרונים מוסטפא עיסא תושב כפר קאסם, בן 19, בחשד לקידום פעילות טרור ותכנון לבצע פיגוע | כל הפרטים (חדשות)

1תגובות
הציוד שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)

בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ו, נעצר לחקירה בשבועות האחרונים מוסטפא עיסא תושב כפר קאסם, בן 19, בחשד לקידום פעילות .

מהחקירה עלה כי מוסטפא אשר הושפע רבות מאירוע שומר חומות ומאירועי ה-7 באוקטובר והטבח שביצע חמאס, היה בשלבי תכנון של ביצוע .

בעת מעצרו נתפס באחזקתו ציוד אימונים רב ונשקים מסוג איירסופט.

בחקירתו עלה כי כחלק מהתכנון ביצע חיפושים ממכשירו הסלולארי אחרי מדריכי לחימה, וכן הוריד ושמר מדריכים לייצור מטעני חבלה.

עוד עלה כי ביצע ניסיונות לייצר מטעני חבלה מחומרים שונים ואף שיתף בכך נוספים.

בתום חקירותיו בשב"כ ובימ"ר שרון במחוז מרכז, הוגשה הצהרת תובע לבית משפט המחוזי מרכז לקראת הגשת כתב אישום כנגדו.

מהשב"כ והמשטרה נמסר כי "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה, וימשיך לנקוט באמצעים העומדים לרשותו כדי לסכל כל איום ולפעול למיצוי הדין בחומרה עם כלל המעורבים".
משטרהמעצרטרורפיגועשב"ככפר קאסם

1 תגובות

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אם יעלה השמאל יהיה נציגות למחבלים האלו בכנסת
דוד

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