מהישיבה לעסקת ענק: החרדי מצפת רכש את ACE, אוטו דיפו וביתילי

מסמכים חדשים של ה-FBI חושפים פרופיל מפתיע של הצעיר שניסה להתנקש בחייו של הנשיא דונלד טראמפ. מתוך עדויות אביו עולה כי היה אדם מנותק רגשית מיום לידתו, סבל מבידוד חברתי עמוק ומקשיים תקשורתיים, לצד אינטליגנציה גבוהה ויכולות טכנולוגיות מתקדמות. בשנים שקדמו לאירוע פיתח אובססיה קשה לכלי נשק ולצליפה למרחקים (בעולם)

דניאל הרץ