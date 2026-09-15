מבזקים נוספים
הרוג ופצועים בתקיפת כטב"ם ישראלי בצפון עזה
הרוג ומספר פצועים נפלו בתקיפת כטב"ם ישראלי ליד מסגד אלפרקאן בשכונת שיח' רצ'ואן בצפון עזה. לפי עדויות, הכטב"ם תקף עזתי ולאחר מכן שיגר טיל נוסף לעבר קבוצה שהגיעה לסייע לו.קובי אטינגר
ילד בן 12 נפגע מרכב באשקלון - מצבו בינוני
הולך רגל בן 12 נפגע מרכב ברחוב ארגמן באשקלון. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום והוא פונה לבית חולים עם חבלת ראש במצב בינוני.קובי רוזן
צף על בלון גז - והתכונן למוות: העדות המצמררת של ניצול אסון המעבורת
אחד מניצולי אסון המעבורת באינדונזיה מתאר את הרגעים בהם הספינה התהפכה, והשעות הרבות בהן הוא נותר צף על בלון גז לא גדול | בדרך נס, ספינה שראתה אותו משתה אותו מן המים כשהוא מותש לחלוטין | העדות של הניצול מאינדונזיה (חדשות)ישראל גראדווהל
פועל בן 18 נפצע בינוני בנפילה מגובה בצפת
צעיר בן 18 נפצע במצב בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו ברחוב זגגי בצפת. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים זיו עם חבלה בגב. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 14:42.קובי רוזן
דרשו מיליונים, אך לא הוכיחו מי חתם על הצ'ק | כך פסק השופט
השותפות "אחים טובים אנחנו" טענה כי קיבלה צ'ק המבטיח את החזרת כספי ההשקעה אם שווי המניות לא יספק אותה אך לא הוכח מי החותם על ההמחאה (משפט)משה כהן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
"שוטרים יושבים מול מצלמות העירייה - ושולחים לכם דוחות הביתה"
מומחה התעבורה עו"ד ניר שלום מתריע באולפן 'כיכר השבת' מפני השלכות הרפורמה החדשה | המשטרה מגבירה הילוך עם שוטרים שמנפיקים דוחות ישירות ממצלמות אבטחה עירוניות, כיול מצלמות המהירות שצנח לחריגות של קמ"שים בודדים | ולמה המשפט "אני מצטער" לשוטר הוא המלכודת שיכולה לעלות לכם ברישיון? | צפו (חדשות)יוסי סרגובסקי
3,000 רימונים, 'מי שברך' לאדמו"ר ותקלת חשמל במוסף: ראש השנה בסערט ויז'ניץ
אלפי חסידי סערט ויז'ניץ זכו לשהות לימי ראש השנה בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בחיפה | צפו בתיעוד מרהיב, מערב החג, עת הגיעו המוני החסידים אל היכל בית המדרש הגדול, ותרו אחר מקומותיהם, ובהמשך, מעריכת השולחן הטהור של האדמו"ר בנעילת ימי החג מתוך התרוממות הנפש (חסידים)חיים רוזנבוים