דרשו מיליונים, אך לא הוכיחו מי חתם על הצ'ק | כך פסק השופט 

אחד מניצולי אסון המעבורת באינדונזיה מתאר את הרגעים בהם הספינה התהפכה, והשעות הרבות בהן הוא נותר צף על בלון גז לא גדול | בדרך נס, ספינה שראתה אותו משתה אותו מן המים כשהוא מותש לחלוטין | העדות של הניצול מאינדונזיה (חדשות)

ישראל גראדווהל