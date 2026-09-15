באשדוד נערך מעמד מרגש של הכנסת ספר תורה, ברוב פאר והדר, כאשר ספר תורה הוכנס לבית המדרש "אהבת ישראל", שבניהולו של הגבאי המסור העסקן ר' פיני לוי | ספר התורה נכתב לעילוי נשמתו של איש החסד והחיוך, ר' אברהם לייביש לוי ז"ל, אשר נקטף בדמי ימיו, ונתרם ע"י בני משפחתו וידידיו חברי הקהילה | במעמד המרגש השתתפו אדמו"רים ורבנים, לצד קהל רב שהגיע לקחת חלק בשמחת התורה (חרדים)

חיים רוזנבוים