מבזקים נוספים
חשפו מידע מסווג? בצה"ל פנו לשב"כ בבקשת סיוע בחקירת הסרט נז"א
ברקע הסערה שעורר הסרט נז"א בעולם, פנו גורמים בצה"ל לשב"כ בבקשה שיסייע בחקירה בעניין הסרט, בשלב זה שב"כ עדיין לא מעורב | גורמים בארגון השיבו לצה"ל שהם ממתינים לפנייה רשמית, שצפויה להימסר אחרי החלטת הפרקליט הצבאי הראשי איתי אופיר בשיתוף היועמ"שית גלי בהרב-מיארה (חדשות)דוד הכהן
תושבי כרמיאל שימו לב: הרתחת המים לפני השימוש - גם מחר
בהמשך להודעת משרד הבריאות היום, עיריית כרמיאל עדכנה הערב כי בדיקות מי השתייה בעיר נמשכות, וכי ההנחיות להרתיח מים לפני השימוש בעיר יישארו בתוקף גם מחר | בעירייה הדגישו כי עד להודעה חדשה יש להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת מזון, הכנת תרופות וצחצוח שיניים (בארץ)חזקי שטרן
באתר סקי בגרמניה: המפגש סודי של הרמטכ"ל זמיר עם מפקדי צבאות מדינות ערב
ברקע המתיחות האזורית במפרץ בתקופה זו, מפקד סנטקום, אדמירל בראד קופר, אירח בגרמניה בשבוע שעבר ועידה של מפקדים צבאיים בכירים | מדובר בפסגה של מפקדי צבאות האזור - ובהם הרמטכ״ל הישראלי אייל זמיר, ומפקדי צבאות סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, כווית, בחריין, ירדן ומצרים (צבא)ב. ניסני
תאונה בכביש 4: רוכב קורקינט נפגע מאופניים חשמליים
גבר בן 49 נפצע במצב בינוני ואדם נוסף נפצע קל בתאונה בין קורקינט חשמלי לאופניים חשמליים בכביש 4 לכיוון דרום, סמוך לבית חנניה. הפצוע הבינוני סובל מחבלות בראש ובגפיים. צוותי מד"א מפנים את שני הפצועים לבית החולים הלל יפה. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 19:10.קובי רוזן
הקרב בין הליכוד לווינטר עולה שלב: ״שקר מוחלט״ - ואיום בתביעת דיבה
עופר וינטר מתנער מליברמן, מתייחס לראשונה למתקפות הליכוד נגדו וטוען: ״ניסו לפרק אותנו, ניסו לאיים עלינו״ • על ליברמן אמר: ״מי שבונה על שותפים בכירים כמו יאיר גולן לא יכול להכריע״ • בליכוד משיבים אש: ״שקר מוחלט״ ומאיימים בתביעת דיבה • וגם: זה היה מהיר - ההבהרה של ״עמך ישראל״ (חדשות)קובי ישראל
במעמד אדיר | כך הנציחו באשדוד את זכרו של ה'איש עם החיוך' ר' לייביש לוי ז"ל
באשדוד נערך מעמד מרגש של הכנסת ספר תורה, ברוב פאר והדר, כאשר ספר תורה הוכנס לבית המדרש "אהבת ישראל", שבניהולו של הגבאי המסור העסקן ר' פיני לוי | ספר התורה נכתב לעילוי נשמתו של איש החסד והחיוך, ר' אברהם לייביש לוי ז"ל, אשר נקטף בדמי ימיו, ונתרם ע"י בני משפחתו וידידיו חברי הקהילה | במעמד המרגש השתתפו אדמו"רים ורבנים, לצד קהל רב שהגיע לקחת חלק בשמחת התורה (חרדים)חיים רוזנבוים
קלפי מספר 340, וושינגטון: הקלפיות שיוצבו ברחבי העולם - כבר בדרכן למטוס
קלפיות ההצבעה יצאו היום מהמרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית אל משרד החוץ, ומשם יישלחו לכ־99 נציגויות ב־79 מדינות ברחבי העולם. בסך הכול יוצבו 101 קלפיות | צפו בתיעוד (חדשות)קובי ישראל
על שטח ענק בבירה; נחתמה מגילת היסוד למרכז העולמי של הגאון רבי שאול אלתר
באירוע צנוע ומרגש, נערך היום בלב עיה"ק ירושלים מעמד חתימת 'מגילת היסוד' למתחם הענק שבו ייבנה המרכז העולמי ובית מדרשו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר • המרכז יאכלס בתוכו בית מדרש מפואר, שטיבלאך, מקווה ותלמוד תורה • ראש הישיבה צפה בתוכניות והתבטא: "את בית המדרש יש צורך לתכנן, אך בית המקדש ירד ויבנה אף ללא תוכניות" | תיעוד וסיקור (חסידים)חיים רוזנבוים