שופטי בג"ץ דנו הבוקר (רביעי) בעתירה הדחופה שהגישה תנועת ש"ס נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בעקבות החלטתה למנוע את קיומו של הכנס הממלכתי לזכר מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל | השופטים ציינו כי מדובר בעתירה תיאורטית אחרי שהוחלט על ביטול האירוע ודחו את העתירה (חדשות)

ישי כהן