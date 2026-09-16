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מלחמת החלל החלה

הסינים בלחץ אדיר: אחרי ההכרזה החריגה של ארה"ב - היריבה כבר מאיימת

בעקבות הודעתה של ארה"ב כי היא מחזיקה בכלי נשק בחלל החיצון במסלול סביב כדור הארץ, סין מיהרה להגיב | כדרכם, הסינים לא הסתפקו באזהרות, אלא שיגרו איום די ברור אודות כוונתם להמשך (חדשות) 

כיפת הזהב של ארה"ב (צילום: פיקוד החלל של צבא ארה"ב)

הודאתה של ארה"ב אמש כי יש לה נשק פרוס בחלל החיצון ממשיכה לעורר סערה, כאשר הייתה אתמול הראשונה להגיב להכרזה יוצאת הדופן.

סין קראה ל לעצור את התפשטותה הצבאית בחלל החיצון בעקבות הודאתה של וושינגטון כי יש ברשותה נשק פרוס במסלול כדור הארץ, מה שעלול להצית מרוץ חימוש עולמי.

סין הביעה התנגדות חריפה להפיכת החלל לזירת מלחמה והדגישה את הצורך בשמירה על יציבות אסטרטגית עולמית.

משרד החוץ בביג'ינג מסר את הדברים לאחר שמזכיר חיל האוויר של ארצות הברית, טרוי מיינק, הודה כי וושינגטון מפעילה אמצעי לוחמה בחלל המיועדים להגן על הכוחות המזוינים מפני פעילות עוינת. מדובר בהודאה הרשמית הבולטת ביותר מצד הפנטגון בנוגע להימצאות נשק אמריקאי במסלול סביב כדור הארץ.

דובר משרד החוץ הסיני, גואו ג'יאקון, התייחס לנושא והצהיר: "אנו קוראים לארצות הברית לעצור את הרחבת ההתעצמות הצבאית בחלל החיצון, ולשמור על היציבות האסטרטגית הגלובלית באמצעות פעולות מוחשיות". בעיתונות הממלכתית בסין טענו כי החשיפה מעידה על ניסיון אמריקאי לבסס הגמוניה בחלל.

אנליסטים צבאיים בביג'ינג ציינו כי מדובר בשינוי אסטרטגי הכולל פריסת נשק אקטיבית ולא רק הגנה על נכסים קיימים בחלל. האנליסט סונג ז'ונגפינג התריע מפני ההשלכות של צעד זה וציין: "אם ארצות הברית תמשיך בנתיב זה, מדינות אחרות עלולות להיות מוכרחות להגיב".

סוכנות הידיעות הרשמית הדגישה כי מהלכים אלו עלולים ליצור דילמה ביטחונית שתדחוף מדינות נוספות לפתח יכולות נגד חלל. מצב זה צפוי להגביר את המתיחות הגיאופוליטית ולהוביל למרוץ חימוש חדש מחוץ לאטמוספירה של כדור הארץ.

למרות ההודעה החריגה, ארה"ב לא הבהירה מה הוא סוג נשק החלל בו היא מחזיקה, אך ההערכה היא כי מדובר בנשק קונבנציונלי המסוגל לפגוע גם בכדור הארץ.

סיןארצות הבריתחלל חיצוןנשק בחלל

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