תחושת התרוממות ורוממות רוח עטפה אמש (שלישי) את היכל ישיבת מיר בברכפלד, כאשר מאות בחורי הישיבה קידמו את פני ראש הישיבה, הגאון רבי משה הלל הירש, אשר הגיע במיוחד למסור שיחת חיזוק והתעוררות בימים נשגבים אלו, לקראת יום הכיפורים הקרב ובא | הבחורים בראשות רבני הישיבה האזינו בחרדת קודש לדברי החיזוק וההדרכה של ראש הישיבה ובסיומה זכו להתברך בברכת השנים (עולם הישיבות)

חיים רוזנבוים