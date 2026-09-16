מבזקים נוספים
פרקליט ש"ס: "היועמ"שית יצאה במסע צלב והשמדת מורשתו של מרן"
שופטי בג"ץ דנים הבוקר (רביעי) בעתירה הדחופה שהגישה בשבוע שעבר תנועת ש"ס נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בעקבות החלטתה למנוע את קיומו של הכנס הממלכתי לזכר מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל (חדשות)ישי כהן
האדמו"רים נפגשו ברחובה של עיר; תיעוד מרהיב מראש השנה בחצה"ק באבוב 45
אלפי חסידי באבוב 45 זכו לשהות בצל הקודש של האדמו"ר בימי הרת עולם | צפו בתיעוד מרהיב, מהתרת נדרים בערב החג, ומטיש נעילת החג במוצאי יו"ט ר"ה | בצאת האדמו"ר מבית מדרשו הגדול, נפגש ברחובה של עיר עם האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, והתברכו יחדיו בברכת השנים (חסידים)חיים רוזנבוים
מחזה הזוי בפריז: השוטרים הפגינו מול ביתו של מקרון ודרשו - "אנחנו רוצים כסף"
מחזה לא שגרתי התרחש אמש ברחובות פריז, כאשר שוטרי משטרת צרפת עברו לצד השני, ובמקום לפזר הפגנות - הם הפגינו בעצמם | השוטרים צעקו בהפגנה: "אנחנו רוצים כסף" | באורח חריג, ההפגנה "אושרה" להתקיים מול ארמון האליזה בו שוכן הנשיא מקרון לאורך שדרת השאנז אליזה (חדשות)ישראל גראדווהל
"אשרי עין ראתה"; רגעי הוד במיר ברכפלד, ראש הישיבה מסר שיחת התעוררות
תחושת התרוממות ורוממות רוח עטפה אמש (שלישי) את היכל ישיבת מיר בברכפלד, כאשר מאות בחורי הישיבה קידמו את פני ראש הישיבה, הגאון רבי משה הלל הירש, אשר הגיע במיוחד למסור שיחת חיזוק והתעוררות בימים נשגבים אלו, לקראת יום הכיפורים הקרב ובא | הבחורים בראשות רבני הישיבה האזינו בחרדת קודש לדברי החיזוק וההדרכה של ראש הישיבה ובסיומה זכו להתברך בברכת השנים (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
העולם האסלאמי זועם: רחפנים חות'ים יורטו מעל למכה
העיניים נשואות למכה: מה שהתרחש הלילה סמוך לעיר הקדושה הצית תגובות חריפות ברחבי העולם האסלאמי (העולם הערבי)דני שפיץ
בג"ץ דן בעתירת ש"ס נגד ביטול האזכרה למרן הגר"ע יוסף זצ"ל
שופטי בג"ץ דנים הבוקר (רביעי) בעתירה הדחופה שהגישה בשבוע שעבר תנועת ש"ס נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בעקבות החלטתה למנוע את קיומו של הכנס הממלכתי לזכר מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל (חדשות)ישי כהן
צעק "פרי פלסטין" וזכה לטיפול של חסידי ברסלב שחזרו מאומן | צפו
מהומה התפתחה בשדה התעופה לאחר שאחד הנוסעים צעק "פרי פלסטין" לעבר חסידי ברסלב שעשו את דרכם חזרה מאומן | בתוך שניות קפצו עליו עשרות חסידים ותקפו אותו בזמן שנוסעים מנסים להפריד אך ללא הצלחה | צפו בתיעוד (בעולם)כיכר השבת
אישה בת 25 נפצעה בינוני בתאונת דרכים בכביש 75
אישה כבת 25 נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים בכביש 75 סמוך לשדה יעקב. התאונה כללה שני כלי רכב, כאשר אחד מהם התהפך. צוותי איחוד הצלה העניקו לנהגת הרכב טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונתה לבית החולים.קובי רוזן