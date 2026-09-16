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נזק של מאות מליונים

לוחץ ידיים ודוקר בגב: כך לחם פוטין לצד איראן

14 לוויינים רוסיים חגו מעל בסיס אמריקני בסעודיה לפני התקיפה | התוצאה: מטוס AWACS הושמד ו-12 חיילים נפצעו | הברית בין מוסקבה לטהראן מתהדקת | ללא הסיוע הרוסי, לאיראן לא הייתה כל אפשרות לבצע את התקיפה שהנזק שלה מוערך במאות מיליוני דולרים, והפסד של מטוס מתקדם במיוחד - ששהה שם במקרה | כך לחמה רוסיה לצד איראן - נגד ארה"ב (חדשות) 

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פגישת טראמפ ופוטין באלסקה (צילום: הבית הלבן)

מתקפה איראנית על בסיס חיל האוויר האמריקני-סעודי הנסיך סולטאן בסוף מרץ הובילה לפציעת 12 חיילים אמריקנים ולנזק כבד.

במהלך התקיפה הושמד מטוס שליטה ובקרה (AWACS) ששווי מאות מיליוני דולרים, שלא שהה במיקומו הקבוע.

על פי דיווח ברשת CNN, התקיפה המדויקת יצאה לפועל הודות ל-14 לוויינים רוסיים שחגו מעל הבסיס זמן קצר לפני כן. הלוויינים, ובהם לוויין ריגול מתקדם, סיפקו תצלומי תמונה, איכנו מערכות הגנה אווירית וצותתו לתקשורת הפנימית במקום.

הסיוע הלווייני הרוסי אפשר ל לזהות בדיוק את מיקומו של מטוס ה-AWACS, שלא חנה במקומו הרגיל, ולתקוף אותו בהצלחה. מערכות ההגנה האווירית בבסיס לא הצליחו למנוע את הפגיעה, ככל הנראה בשל המידע המדויק שהועבר מהלוויינים הרוסיים.

בארצות הברית מביעים חשש כי מעורבות אינה נקודתית, וכי רוסיה הזרימה לאיראן מודיעין מתמשך על נכסים אמריקניים במזרח התיכון. בין היתר, המידע מהחלל סייע לטהראן לפגוע בנכס של סוכנות הביון המרכזית (CIA) בעיר ריאד.

השיתוף הצבאי משקף את התהדקות הברית בין המדינות מאז 2022. איראן סיפקה לרוסיה כטב"מים עבור הלחימה באוקראינה, ובתמורה קיבלה מודיעין וכטב"מים מתקדמים. כחלק ממערכה זו, תקפה ישראל מטרות בים הכספי המשמש לנתיב מעבר בין המדינות.

בקרמלין דוחים בעקביות את הדיווחים על שיתוף מודיעין עם איראן. עם זאת, הראיות המצטברות מצביעות על שיתוף פעולה הדוק בין שתי המדינות בתחום המודיעין הלווייני והיכולות הצבאיות.

נתניהו ופוטין (צילום: Prime Minister of Israel)

היכולות הלוויניות של רוסיה כוללות מערכות ריגול מתקדמות המסוגלות לספק תמונה מפורטת של פעילות צבאית בזמן אמת.

14 הלוויינים שהוצבו מעל הבסיס בסעודיה סיפקו מידע מדויק על מיקומי נכסים, פעילות פנימית ומערכות הגנה, מה שאפשר לאיראן לתכנן תקיפה מדויקת.
איראןרוסיהולדימיר פוטיןארצות הברית

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