14 לוויינים רוסיים חגו מעל בסיס אמריקני בסעודיה לפני התקיפה | התוצאה: מטוס AWACS הושמד ו-12 חיילים נפצעו | הברית בין מוסקבה לטהראן מתהדקת | ללא הסיוע הרוסי, לאיראן לא הייתה כל אפשרות לבצע את התקיפה שהנזק שלה מוערך במאות מיליוני דולרים, והפסד של מטוס מתקדם במיוחד - ששהה שם במקרה | כך לחמה רוסיה לצד איראן - נגד ארה"ב (חדשות)

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