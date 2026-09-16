לטוס דרך הזכוכית: הטכנולוגיה הבלתי נתפסת של כיסאות המפלט

בראבו בתוכנית 60 דקות ( צילום: מסך )

העולם עקב השבוע אחר עדותו של איש חיל האוויר האמריקני, הידוע בכינוי הקריאה "בראבו", שסיפר בתוכנית "60 דקות" על הרגע שבו מטוס האף־15 אי שבו טס נפגע מעל איראן והוא נאלץ להיפלט ממנו.

לאחר הפגיעה, בראבו והטייס שלו נותרו מאחורי קווי האויב, אך מערכת המפלט אפשרה להם לעזוב את המטוס ולהתחיל את מאבק ההישרדות.

כסא מפלט במטוסי קרב - צילום: צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:51 כסא מפלט במטוסי קרב ( צילום: צבא ארה"ב )

מאחורי אותו רגע דרמטי מסתתר אחד המנגנונים המורכבים ביותר במטוסי קרב: כיסא המפלט. הוא אינו רק מושב שמתרומם מתוך תא הטייס, אלא מערכת מילוט שלמה שנועדה להרחיק את הטייס מהמטוס במהירות עצומה ולאפשר לו להגיע לקרקע באמצעות מצנח.

כסא המפלט של הטייס האמריקאי שנפל באירן - ידיות הפליטה הצהובות המותקנות בצידי המושב ומשמשות להפעלת מנגנון המפלט.

באף־15 אי שבו טסו בראבו והטייס שלו, מערכת המפלט היא חלק בלתי נפרד ממערך ההישרדות של הצוות. כאשר המטוס נפגע והמשך הטיסה אינו אפשרי, הטייס מפעיל את מנגנון המפלט. בתוך זמן קצר מאוד מתחיל רצף אוטומטי של פעולות שנועד להוציא את איש הצוות מתא הטייס, לייצב אותו ולפרוס את המצנח. היום יינתן גזר הדין: עד 45 שנות מאסר בכלא הפלילי בהאג נגד הנשיא האהוב כיכר השבת | 10:53 השלד המסומם מתחת לגשר: האיש שנגע בתחתית והפתיע את כולם דני שפיץ | 10:11 המטרה היא להתמודד גם עם אחד האתגרים הגדולים ביותר: לפעמים הטייס אינו נוטש מטוס שטס בצורה יציבה וישרה, אלא כלי טיס שנפגע, מסתחרר, צולל או נמצא בגובה נמוך מאוד. לכן מערכות המפלט המודרניות כוללות מנגנונים שמנהלים את רצף המילוט בהתאם לגובה ולמהירות.

מושבים מודרניים יכולים להוציא טייס מהמטוס תוך שניות. - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:19 מושבים מודרניים יכולים להוציא טייס מהמטוס תוך שניות. ( צילום: רשתות חברתיות )

הטכנולוגיה הזו התפתחה עוד יותר במטוסי הדור החמישי, ובהם האף־35. בכל גרסאות האף־35 מותקן כיסא המפלט יו־אס־16 אי מתוצרת מרטין בייקר. לפי היצרנית, המערכת מסוגלת לספק יכולת מילוט בתנאי "אפס־אפס", כלומר גם בגובה ובמהירות קרובים לאפס, ובכיסא משולבים מנגנונים להגנת הראש והצוואר, ריסון הידיים והרגליים, אספקת חמצן וערכת הישרדות.

במערכת של האף־35 יש גם מנוע רקטי מתחת לכיסא, בנוסף למנגנון ההדיפה, והוא מסייע להרחיק את הטייס מהמטוס. לאחר ההיפלטות נפרס מצנח קטן שמייצב את הטייס, ובהמשך נפתח המצנח הראשי. המערכת מנהלת את השלבים הללו באמצעות מנגנון תזמון אלקטרוני ומערכת גיבוי אוטומטית.

תרגול של טייס בכסא מלט - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:06 תרגול של טייס בכסא מלט ( צילום: רשתות חברתיות )

אפילו החופה עצמה אינה מכשול בלתי עביר. באף־35 המערכת כוללת מנגנון שנועד לפרוץ דרך החופה בעת ההיפלטות, מבלי להשליך את החופה כולה.

בגרסת האף־35 בי, הממריא ונוחת אנכית, קיימת גם יכולת פליטה אוטומטית במקרה של כשל במערכת המאוורר העילוי, בהתאם לתנאים שהוגדרו למערכת.

המספרים ממחישים עד כמה מדובר במערכת מתקדמת. לפי מרטין בייקר, כיסא יו־אס־16 אי של האף־35 מיועד לפעול עד תקרת גובה של כ־15,250 מטרים ומהירות פליטה מרבית של 600 קשרים שווי־ערך, והמערכת כבר הצילה את חייהם של טייסי אף־35.