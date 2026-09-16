מבזקים נוספים
סוד הפת פלטר: המשגיח הגר"ד סגל במשא מרתק בעטרת גבריאל במעמד גדולי הדור
גדולי הדור פיארו מעמד מיוחד ונשאו דברי התעוררות בפני אברכי "עטרת גבריאל" | הגר"ד לנדו עמד על החזקת העולם בתורה, הגר"ד סגל תירץ את קושיית מנהגי הימים הנוראים, והאברכים קיבלו את לוח 'עיתים לבינה' | תיעוד וסיקור (חרדים)חיים רוזנבוים
לברך ולהתברך; הגיסים האדמו"רים נועדו יחדיו בירושלים
האדמו"ר מויז'ניץ הגיע אמש (שלישי) לביקור במעונו של גיסו האדמו"ר מבעלזא, לברך ולהתברך בברכת השנים | האדמו"רים הרחיבו בנועם שיח ברום גדלת הימים הנשגבים, ולאחר ברכת לחיים נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)חיים רוזנבוים
בשורה לנוסעים לכותל - אחרי שנתיים: האוטובוסים חוזרים לשער האשפות
אחרי שנתיים ללא כניסת אוטובוסים דרך שער האשפות • הוסדר מחדש מעבר בשעות הבוקר המוקדמות | הקלה למתפללים קשישים ואנשים עם מוגבלות (בארץ)קובי ישראל
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
פגיעה חמורה בפרטיות: עיריית בית שמש ומינהל הרווחה נקנסו; הפרה תקנות"
מידע רפואי ורווחה של 4,600 תושבים נחשף באתר העירייה • הרשות קבעה הפרות חמורות בניהול מאגרי מידע | "פגיעה קשה בפרטיות" (חוק ומשפט)בני סולומון
שיחה מסורתית וריקוד 'עוצו עצה': תיעוד ענק מהופעתו של הגר"ד לנדו בישיבת מיר
אלפי תלמידי ישיבת מיר השתתפו היום (רביעי) בשיחה המסורתית לעשרת ימי תשובה, שמסר ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו | בשיחה השתתפו כל רבני וראשי הישיבה | בסיום השיחה חיזק ראש הישיבה את לומדי התורה, ובהמשך פצח בריקוד נלהב בשירת 'עוצו עצה ותופר' |שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
אחרי שנים של מאבק: היהודי שנידון למוות בעיראק שוחרר ויגיע לארץ
בנימין בן לימור שוחרר מהכלא בעיראק לאחר שנים של מאבק • עונש המוות בוטל בעקבות הסכם סולחה וקמפיין בינלאומי | צפוי להגיע לארץ ולהתקבל לישיבת אש התורה בירושלים (חדשות חרדים)חזקי שטרן
תאונה בכביש 2 סמוך לנווה ים: 2 נפגעים פונו לרמב"ם
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה היום (14:17) בכביש 2 סמוך לנווה ים. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים רמב"ם שני נפגעים: גבר בן 28 במצב בינוני עם חבלת גב, ונפגע נוסף במצב קל.קובי רוזן