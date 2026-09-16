מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00

גדולי הדור פיארו מעמד מיוחד ונשאו דברי התעוררות בפני אברכי "עטרת גבריאל" | הגר"ד לנדו עמד על החזקת העולם בתורה, הגר"ד סגל תירץ את קושיית מנהגי הימים הנוראים, והאברכים קיבלו את לוח 'עיתים לבינה' | תיעוד וסיקור (חרדים)

חיים רוזנבוים