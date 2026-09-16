לברך ולהתברך; הגיסים האדמו"רים נועדו יחדיו בירושלים

מבזקים נוספים
תיעוד מלא חן; הרבי מסערט ויז'ניץ פצח בריקוד נלהב עם ניניו ילדי החלאקה
בהיכל הטישים במרכז החסידות בחיפה, נערך שמחת החלאקה לניני האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, נכדים לבנו הרה"ג ר' ברוך הגר, היניק אליעזר בן הרב ישראל הגר, והיניק יהושע זאב בן הרב חיים מאיר הגר | האדמו"ר גזז מחלפות ראשם, ולאחר שעיטר אותם בכיפה ובטלית קטן, העניק להם ספר 'מסורת', ופצח בריקוד נלהב לקול מצהלות החסידים (חסידים)חיים רוזנבוים
סוד הפת פלטר: המשגיח הגר"ד סגל במשא מרתק בעטרת גבריאל במעמד גדולי הדור
גדולי הדור פיארו מעמד מיוחד ונשאו דברי התעוררות בפני אברכי "עטרת גבריאל" | הגר"ד לנדו עמד על החזקת העולם בתורה, הגר"ד סגל תירץ את קושיית מנהגי הימים הנוראים, והאברכים קיבלו את לוח 'עיתים לבינה' | תיעוד וסיקור (חרדים)חיים רוזנבוים
בשורה לנוסעים לכותל - אחרי שנתיים: האוטובוסים חוזרים לשער האשפות
אחרי שנתיים ללא כניסת אוטובוסים דרך שער האשפות • הוסדר מחדש מעבר בשעות הבוקר המוקדמות | הקלה למתפללים קשישים ואנשים עם מוגבלות (בארץ)קובי ישראל
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
פגיעה חמורה בפרטיות: עיריית בית שמש ומינהל הרווחה נקנסו; הפרה תקנות"
מידע רפואי ורווחה של 4,600 תושבים נחשף באתר העירייה • הרשות קבעה הפרות חמורות בניהול מאגרי מידע | "פגיעה קשה בפרטיות" (חוק ומשפט)בני סולומון
שיחה מסורתית וריקוד 'עוצו עצה': תיעוד ענק מהופעתו של הגר"ד לנדו בישיבת מיר
אלפי תלמידי ישיבת מיר השתתפו היום (רביעי) בשיחה המסורתית לעשרת ימי תשובה, שמסר ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו | בשיחה השתתפו כל רבני וראשי הישיבה | בסיום השיחה חיזק ראש הישיבה את לומדי התורה, ובהמשך פצח בריקוד נלהב בשירת 'עוצו עצה ותופר' |שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
אחרי שנים של מאבק: היהודי שנידון למוות בעיראק שוחרר ויגיע לארץ
בנימין בן לימור שוחרר מהכלא בעיראק לאחר שנים של מאבק • עונש המוות בוטל בעקבות הסכם סולחה וקמפיין בינלאומי | צפוי להגיע לארץ ולהתקבל לישיבת אש התורה בירושלים (חדשות חרדים)חזקי שטרן
תאונה בכביש 2 סמוך לנווה ים: 2 נפגעים פונו לרמב"ם
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה היום (14:17) בכביש 2 סמוך לנווה ים. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים רמב"ם שני נפגעים: גבר בן 28 במצב בינוני עם חבלת גב, ונפגע נוסף במצב קל.קובי רוזן