מבזקים נוספים
תאונה בכביש 34 ליד יושיביה: גבר בן 50 פונה במצב בינוני
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה היום (16:36) בכביש 34 סמוך ליושיביה. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים סורוקה גבר כבן 50 במצב בינוני עם חבלה באגן.קובי רוזן
בחור ישיבה בן 13 נפצע בינוני לאחר שנפל מחלון בבני ברק
צעיר בן 13 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מחלון במוסד לימודים ברחוב דון יוסף הנשיא בבני ברק. לדברי חובשי איחוד הצלה, הנער נפל מגובה של כ-4 מטרים. הוא קיבל טיפול רפואי בזירה שכלל חבישות וקיבועים, ופונה לבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא סובל מחבלות בראשו.קובי רוזן
"ידעתי שזו הונאה": העוקץ שפוצץ מול המצלמות, מחאת הגרפיטי - ואלוף העולם באולפן
המנצח במקום 1 בתחרות הנינג'ה העולמית בראיון מיוחד על משמעת, נחישות וזהב | ראיון עם אמן ציורי הקיר שצייר קיר של מחאה: דודי שובל הופך כתובת נאצה לאמירה ציונית נוקבת | עיתונאי על פי ההלכה: בין איסור רכילות לחובת לא תעמוד על דם רעך | כשהמגיש פוצץ עסקה של 30,000 ש"ח מול המצלמות: הסודות של עוקצי הנדל"ן (דבר ראשון)משה מנס וישראל מאיר
מאות מחפשים אחרי הנעדרת באזור ירושלים; חשש כבד לחייה
מאמצי החיפוש אחר תושבת מזרח ירושלים פאטמה א-רג'בי בת ה-61, הנעדרת מאז שעות הצהריים של יום ראשון, נמשכים בכוחות מתוגברים על רקע חשש כבד לחייה | במשפחתה מותחים ביקורת חריפה על קצב ההתנהלות ודורשים לערב את השב"כ. במשטרה דוחים את טענות המשפחה על השהיה או אפליה, ומדגישים כי מדובר באחת מחקירות הנעדרים המושקעות ביותר שבהן הופעלו כלל האמצעים הטכנולוגיים והמבצעיים האפשריים (אקטואלי)קובי רוזן
בני ברק: בחור ישיבה בן 13 נפל מגובה של 5 מטרים ופונה לבית החולים
כוחות החירום הוזעקו לרחוב דון יוסף בבני ברק • הנער נחבל בראשו ופונה לבית החולים שיבא | צוותי החירום העניקו טיפול ראשוני והבחור פונה לבית החולים (חדשות חרדים)כיכר השבת
רגעי הוד במאה שערים; נעילת ראש השנה בתולדות אברהם יצחק
אלפי חסידי תולדות אברהם יצחק שהו בצל קודשו של האדמו"ר בימי ראש השנה | צפו בתיעוד מטיש נעילת החג שערך האדמו"ר בהיכל בית מדרשו הגדול, כשבניו וחתניו יושבים משני צדדיו, כולם לבושים בבגדי לבן (חסידים)חיים רוזנבוים
בשורה ל-5,700 נבחנים: פורסם לוח הבחינות המלא של הרבנות הראשית
הרבנות הראשית לישראל חושפת את לוח הבחינות המלא לחודש חשוון תשפ"ז, וקובעת כי קרוב לששת אלפים נבחנים יתמודדו בשמונה ימים מרוכזים בבנייני האומה. הודעות השיבוץ האישיות יגיעו לנבחנים מיד לאחר יום הכיפורים הבעל"ט | מועדי בחינות הדיינות יפורסמו בנפרד (חרדים)חזקי שטרן
13.5 שנות מאסר: העונש החמור ביותר שניתן עד כה למסייעים לאיראן
אלכסנדר גרנובסקי הודה בעבירות ביטחון חמורות • צילם מתקנים אסטרטגיים והצית רכבים בהנחיית סוכן איראני | העונש התקדימי נותן ביטוי לחומרת המעשים (צבא וביטחון)דוד הכהן