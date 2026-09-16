מאמצי החיפוש אחר תושבת מזרח ירושלים פאטמה א-רג'בי בת ה-61, הנעדרת מאז שעות הצהריים של יום ראשון, נמשכים בכוחות מתוגברים על רקע חשש כבד לחייה | במשפחתה מותחים ביקורת חריפה על קצב ההתנהלות ודורשים לערב את השב"כ. במשטרה דוחים את טענות המשפחה על השהיה או אפליה, ומדגישים כי מדובר באחת מחקירות הנעדרים המושקעות ביותר שבהן הופעלו כלל האמצעים הטכנולוגיים והמבצעיים האפשריים (אקטואלי)

קובי רוזן