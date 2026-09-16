רגעי הוד במאה שערים; נעילת ראש השנה בתולדות אברהם יצחק

מבזקים נוספים
מאות מחפשים אחרי הנעדרת באזור ירושלים; חשש כבד לחייה
מאמצי החיפוש אחר תושבת מזרח ירושלים פאטמה א-רג'בי בת ה-61, הנעדרת מאז שעות הצהריים של יום ראשון, נמשכים בכוחות מתוגברים על רקע חשש כבד לחייה | במשפחתה מותחים ביקורת חריפה על קצב ההתנהלות ודורשים לערב את השב"כ. במשטרה דוחים את טענות המשפחה על השהיה או אפליה, ומדגישים כי מדובר באחת מחקירות הנעדרים המושקעות ביותר שבהן הופעלו כלל האמצעים הטכנולוגיים והמבצעיים האפשריים (אקטואלי)קובי רוזן
בני ברק: בחור ישיבה בן 13 נפל מגובה של 5 מטרים ופונה לבית החולים
כוחות החירום הוזעקו לרחוב דון יוסף בבני ברק • הנער נחבל בראשו ופונה לבית החולים שיבא | צוותי החירום העניקו טיפול ראשוני והבחור פונה לבית החולים (חדשות חרדים)כיכר השבת
בשורה ל-5,700 נבחנים: פורסם לוח הבחינות המלא של הרבנות הראשית
הרבנות הראשית לישראל חושפת את לוח הבחינות המלא לחודש חשוון תשפ"ז, וקובעת כי קרוב לששת אלפים נבחנים יתמודדו בשמונה ימים מרוכזים בבנייני האומה. הודעות השיבוץ האישיות יגיעו לנבחנים מיד לאחר יום הכיפורים הבעל"ט | מועדי בחינות הדיינות יפורסמו בנפרד (חרדים)חזקי שטרן
13.5 שנות מאסר: העונש החמור ביותר שניתן עד כה למסייעים לאיראן
אלכסנדר גרנובסקי הודה בעבירות ביטחון חמורות • צילם מתקנים אסטרטגיים והצית רכבים בהנחיית סוכן איראני | העונש התקדימי נותן ביטוי לחומרת המעשים (צבא וביטחון)דוד הכהן
תיעוד מלא חן; הרבי מסערט ויז'ניץ פצח בריקוד נלהב עם ניניו ילדי החלאקה
בהיכל הטישים במרכז החסידות בחיפה, נערך שמחת החלאקה לניני האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, נכדים לבנו הרה"ג ר' ברוך הגר, היניק אליעזר בן הרב ישראל הגר, והיניק יהושע זאב בן הרב חיים מאיר הגר | האדמו"ר גזז מחלפות ראשם, ולאחר שעיטר אותם בכיפה ובטלית קטן, העניק להם ספר 'מסורת', ופצח בריקוד נלהב לקול מצהלות החסידים (חסידים)חיים רוזנבוים
סוד הפת פלטר: המשגיח הגר"ד סגל במשא מרתק בעטרת גבריאל במעמד גדולי הדור
גדולי הדור פיארו מעמד מיוחד ונשאו דברי התעוררות בפני אברכי "עטרת גבריאל" | הגר"ד לנדו עמד על החזקת העולם בתורה, הגר"ד סגל תירץ את קושיית מנהגי הימים הנוראים, והאברכים קיבלו את לוח 'עיתים לבינה' | תיעוד וסיקור (חרדים)חיים רוזנבוים
לברך ולהתברך; הגיסים האדמו"רים נועדו יחדיו בירושלים
האדמו"ר מויז'ניץ הגיע אמש (שלישי) לביקור במעונו של גיסו האדמו"ר מבעלזא, לברך ולהתברך בברכת השנים | האדמו"רים הרחיבו בנועם שיח ברום גדלת הימים הנשגבים, ולאחר ברכת לחיים נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)חיים רוזנבוים
בשורה לנוסעים לכותל - אחרי שנתיים: האוטובוסים חוזרים לשער האשפות
אחרי שנתיים ללא כניסת אוטובוסים דרך שער האשפות • הוסדר מחדש מעבר בשעות הבוקר המוקדמות | הקלה למתפללים קשישים ואנשים עם מוגבלות (בארץ)קובי ישראל