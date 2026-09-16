מאות מחפשים אחרי הנעדרת באזור ירושלים; חשש כבד לחייה

מבזקים נוספים
אזרח ישראלי שוחרר מכלא בעיראק לאחר עשור ועונש מוות
בנימין חסין, אזרח ישראלי יליד כורדיסטן העיראקי, שוחרר היום לאחר למעלה מעשור בכלא בעיראק. חסין עלה לישראל בילדותו, וב-2014 חזר לבקר את סבו וסבתו. במהלך המלחמה בדאעש הצטרף לכוחות הכורדיים. ב-2015 התפתח עימות עם נהג מונית ששמע אותו מדבר עברית ואיים להסגירו לדאעש. הנהג נפצע ומת, וחסין נעצר. ב-2020 נגזר עליו עונש מוות בתלייה. בנובמבר 2025 הושגה "סולחה" עם משפחת הנהג לאחר תשלום כ-250 אלף דולר שגויסו מתרומות, והעונש בוטל. חסין צפוי להגיע לישראל בקרוב.קובי אטינגר
הגיע יומו: המחבל שחטף את לוחמי השיריון בתיעוד שזעזע את המדינה חוסל
ג'האד אסמעיל, ראש חוליית נוח'בה, חוסל בתקיפה מדויקת • לקח חלק בחטיפת לוחמי השריון מטנק 3 ובהרג סמל שקד דהן ז"ל | המשיך לתכנן מתווי טרור והפר את הפסקת האש (צבא וביטחון)דניאל הרץ
צה"ל חיסל ראש חוליית נוח'בה שהיה מעורב בחטיפת חיילים ב-7 באוקטובר
צה"ל חיסל בשבוע שעבר במרחב חאן יונס את ג'האד סמיח מחמוד אסמעיל, ראש חוליית נוח'בה בחמאס. המחבל פשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר ולקח חלק בהיתקלות מול לוחמי שריון מטנק מספר 3 ובחטיפת סרן עומר נאוטרה ז"ל, סמ"ר עוז דניאל ז"ל וסמל נמרוד כהן. בהיתקלות נפגע נהג הטנק סמל שקד דהן ז"ל. במהלך המלחמה המחבל היה מעורב במארבים נגד כוחות צה"ל, ולאחרונה קידם מתווי טרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.ב. ניסני
ברקע סרט "נז"א" והסערה: זה מה שאמר נתניהו למשפחות החללים | צפו
ברקע הסערה סביב הסרט "נז"א", נתניהו בטקס הנחת אבן פינה לאנדרטה לחללי העדה הנוצרית: "מציגים את ישראל כרודפת מיעוטים, אבל היא אי של קדמה וטולרנטיות במזרח התיכון. הנוצרים לא רק מוגנים - הם מגינים עלינו" (בארץ)דוד הכהן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
תאונה בכביש 34 ליד יושיביה: גבר בן 50 פונה במצב בינוני
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה היום (16:36) בכביש 34 סמוך ליושיביה. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים סורוקה גבר כבן 50 במצב בינוני עם חבלה באגן.קובי רוזן
בחור ישיבה בן 13 נפצע בינוני לאחר שנפל מחלון בבני ברק
צעיר בן 13 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מחלון במוסד לימודים ברחוב דון יוסף הנשיא בבני ברק. לדברי חובשי איחוד הצלה, הנער נפל מגובה של כ-4 מטרים. הוא קיבל טיפול רפואי בזירה שכלל חבישות וקיבועים, ופונה לבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא סובל מחבלות בראשו.קובי רוזן