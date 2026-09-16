מאות מחפשים אחרי הנעדרת באזור ירושלים; חשש כבד לחייה

ברקע הסערה סביב הסרט "נז"א", נתניהו בטקס הנחת אבן פינה לאנדרטה לחללי העדה הנוצרית: "מציגים את ישראל כרודפת מיעוטים, אבל היא אי של קדמה וטולרנטיות במזרח התיכון. הנוצרים לא רק מוגנים - הם מגינים עלינו" (בארץ)

דוד הכהן