צה"ל חיסל 3 מחבלים מחמאס וג'יהאד אסלאמי בצפון רצועת עזה

מבזקים נוספים
"אני נקייה מסרטן": בשורה משמחת בבית הלבן
סוזי ווילס הודיעה הערב על ניצחון במאבק במחלה, אחרי חודשים של טיפולים והמשך עבודה בבית הלבן | "הכוח שלה מדהים" (בעולם)אריה רוזן
לראשונה מזה שנים: הבנק הפדרלי בבשורה דרמטית לאזרחים האמריקאים
העלאת הריבית הראשונה מאז יולי 2023 מגיעה על רקע אינפלציה עיקשת, והבנק מאותת כי ייתכנו העלאות נוספות בהמשך השנה - בניגוד לציפיותיו של טראמפ להורדת הריבית (בעולם)אריה רוזן
רוכב קורקינט בן 48 נפצע בתאונה ברעננה ופונה במצב בינוני
גבר בן 48 נפצע הערב (19:39) במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי בדרך שמעון פרס ברעננה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
ראש המודיעין הטורקי ביקר באפגניסטן ונפגש עם בכירי הטאליבאן
אבראהים קאלין, ראש המודיעין הטורקי, ביקר היום בקאבול ובקנדהאר שם נפגש עם בכירי משטר הטאליבאן: שר ההגנה, שר הפנים, סגן ראש הממשלה וראש המודיעין המקומי. הצדדים דנו בהידוק היחסים והעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני-מודיעיני בין שתי המדינות.קובי אטינגר
3 חודשים של מארב: פרטים מדהימים על השמדת הנכס הקריטי של חיזבאללה
במשך שלושה חודשים פעלו לוחמי מגלן ויהל״ם בתנאים קשים ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, איתרו תשתיות תת־קרקעיות של חיזבאללה והשמידו אותן רגע לפני החג | כל הפרטים על המבצע הדרמטי (בארץ)משה בשן
חרדה בעולם התורה: הידרדרות במצבו של זקן רבני 'תל אביב' הגאון רבי מרדכי אויערבאך
דאגה עמוקה בעולם התורה: בשעה האחרונה חלה הידרדרות חמורה במצבו של הגאון רבי מרדכי אויערבאך, רב קהילת 'אביר יעקב' בתל אביב | הרב הועבר למחלקת 'טיפול נמרץ', העתירו לרפואתו השלימה של האי גאון וצדיק, שריד לדור דעה, רבי מרדכי בן חיה רבקה (חרדים)חיים רוזנבוים
חרדה בעולם התורה: הדרדרות במצבו של זקן רבני 'תל אביב' הגאון רבי מרדכי אויערבאך
דאגה עמוקה בעולם התורה: בשעה האחרונה חלה הידרדרות חמורה במצבו של הגאון רבי מרדכי אויערבאך, רב קהילת 'אביר יעקב' בתל אביב | הרב הועבר למחלקת 'טיפול נמרץ', העתירו לרפואתו השלימה של האי גאון וצדיק, שריד לדור דעה, רבי מרדכי בן חיה רבקה (חרדים)חיים רוזנבוים
מאות משתתפים כעת בכנס ירחי כלה הרביעי של 'אחוות תורה' - צפו
בין כסה לעשור: למעלה מ-600 משתתפים כעת בכנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים - צפו בגלריה (חרדים)אסף מגידו