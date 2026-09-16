צה"ל חיסל 3 מחבלים מחמאס וג'יהאד אסלאמי בצפון רצועת עזה

במשך שלושה חודשים פעלו לוחמי מגלן ויהל״ם בתנאים קשים ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, איתרו תשתיות תת־קרקעיות של חיזבאללה והשמידו אותן רגע לפני החג | כל הפרטים על המבצע הדרמטי (בארץ)

משה בשן