הבנק הפדרלי בארה״ב העלה היום את הריבית ב־0.25 נקודת אחוז, לטווח של 3.75%–4. מדובר בהעלאה ראשונה מזה כשלוש שנים - האחרונה הייתה ב־26 ביולי 2023.

האות שהבנק משדר לשווקים ברור: המאבק באינפלציה עדיין רחוק מסיום. לפי התחזיות החדשות, 16 מתוך 18 חברי הוועדה צופים לפחות העלאה נוספת של רבע נקודת אחוז עד סוף השנה.

המהלך מגיע דווקא בתקופה שבה הנשיא דונלד טראמפ קרא למדיניות ריבית נמוכה יותר. לפי Reuters, טראמפ נכנס לתפקידו כשהוא מצפה שהריבית תרד, אך במקום זאת הפד, תחת היו״ר החדש קווין וורש, פנה כעת לכיוון של הידוק המדיניות המוניטרית.

הסיבה המרכזית היא האינפלציה: הפד מעריך כי היא תעמוד בסוף השנה על 3.7%, הרבה מעל יעד של 2%, ואינו צופה חזרה ליעד לפני 2029. Reuters מציינת כי בין הגורמים שממשיכים להפעיל לחץ על המחירים נמצאים המכסים שהטילה ממשל טראמפ, הזעזוע במחירי האנרגיה בעקבות המלחמה בין ארה״ב לישראל ואיראן, וההשקעות הגדולות בתחום הבינה המלאכותית.

מבחינת הציבור, המשמעות היא שהאשראי צפוי להישאר יקר: ריבית גבוהה משפיעה על הלוואות, משכנתאות ועלויות המימון של עסקים. לפי Reuters, הריבית הממוצעת על משכנתה קבועה ל־30 שנה בארה״ב כבר מתקרבת ל־7%.

גם מבחינה פוליטית מדובר במהלך רגיש. החלטת הריבית מגיעה פחות מחודשיים לפני בחירות האמצע בארה״ב, כאשר מחירי הדלק והריבית על המשכנתאות הפכו לנושאים מרכזיים עבור הבוחרים. מחירי הדלק למשל גבוהים בכשליש לעומת השנה שעברה.