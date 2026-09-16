רוכב קורקינט בן 48 נפצע בתאונה ברעננה ופונה במצב בינוני

צה"ל חיסל במרחב דראג' תופאח שבצפון רצועת עזה שלושה מחבלים שהפעילו מטענים ומתווי ירי נגד כוחותיו. בתקיפה מהיום חוסל סעיד אסעד סעיד אכרים, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס בגדוד דראג' תופאח. בשתי תקיפות אתמול חוסלו נמר יאסר נמר ארשי, מחבל תמ"ס גזרתי בזרוע הצבאית של ג'יהאד אסלאמי שהשתתף בשיגורי רקטות, ואחמד בזהאת צאלח שאער, מחבל בגדוד שג'אעיה בזרוע הצבאית של חמאס שהטמין מטענים. לפי צה"ל, פעילותם היוותה איום על כוחותיו תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

ב. ניסני