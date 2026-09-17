מבזקים נוספים
במקום אומן - בעזרת תורה; כך נראה ראש השנה אצל האדמו"ר מתורת חכם
המוני חסידים חגגו את ימי ראש השנה בצילו של האדמו"ר מתורת חכם, בהיכל הענק שהוקם בבירה | בליל א' דר"ה התפלל האדמו"ר תפילת שמונה עשרה במשך שעתיים • סיכום ותיעוד מיוחד (חסידים)חיים רוזנבוים
תביעת סרק: בית המשפט חיסל את החזקה במכה
בית המשפט המחוזי דחה תביעה של אדם שדרש בעלות על מבנה היסטורי בצפת הרשום בבעלות המדינה. השופט קבע כי מדובר בתביעת סרק חסרת בסיס, דחה טענות לחזקה ממושכת, והטיל על התובע הוצאות כבדות (חוק ומשפט)דניאל הרץ
תאונת דרכים בכביש 90: שני פצועים פונו לבית החולים
בשעה 07:12 התרחשה תאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90 ליד ישוב ארגמן בכיוון צפון. צוותי מד"א פינו לבית החולים העמק גבר בן 42 במצב בינוני עם חבלה בחזה, ופצוע נוסף במצב קל.קובי רוזן
מתכנן להיכנס ללמוד בישיבה: הישראלי שניצל מהוצאה להורג מדבר
לאחר 11 שנות מאסר בכורדיסטן, בן חסין מספר על האיומים היומיומיים על חייו • "אחרי 7 באוקטובר הייתי מאוד מודאג ופחדתי" • עו"ד לאווי חושף: 300 אלף דולר עלה השחרור | הריאיון המלא (חדשות חרדים)חזקי שטרן
הסקר הדרמטי שמלחיץ את גוש השינוי: גוש נתניהו מוביל לראשונה מזה זמן רב
סקר חדשות 13: איזנקוט מוביל עם 22 מנדטים, הליכוד 18 • גוש נתניהו עולה לראשונה לרוב של 54 מנדטים | וינטר מזנק ל-6, הנדל וזליכה מתחת לאחוז החסימה (פוליטי מדיני)דוד הכהן
רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה באשדוד
רוכב אופנוע בן 33 נפצע בינוני בתאונת דרכים בשדרות משה סנה באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה, והוא פונה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
ישראל ומרוקו משדרגות יחסים: שגרירויות וטיסות ישירות
שר החוץ גדעון סער נפגש בניו יורק עם שר החוץ המרוקני נאסר בוריטה וסיכמו על שדרוג הנציגויות לשגרירויות ומינוי שגרירים. בנוסף הוחלט על הרחבת הטיסות הישירות כולל חברת התעופה המרוקנית, חתימת שני הסכמים כלכליים עד סוף 2026 וביקורים בדרג בכיר. סער: "היחסים בין ישראל למרוקו חשובים לטובת שני העמים".קובי אטינגר
"אם לא תשלמו תאבדו אחד, שניים, שלושה" | כך נשמעת שיחת איומים מכנופיית פשע
שלושה תושבי הצפון דרשו מיליון ש"ח בפרוטקשן • השליכו רימונים לעבר ביתו ובתי משפחתו של הקורבן | כתב אישום הוגש (משטרה)קובי רוזן