שנת הלימודים החדשה נפתחה בשבוע האחרון במוסדות החינוך היהודיים בבאקו, בירת אזרבייג'ן, והשנה מדווחים בקהילה על גידול במספר התלמידים בבתי הספר ובגני הילדים.

הגידול במספר הילדים מהווה ביטוי נוסף להתחזקות החיים היהודיים בעיר, שבה פועלת כיום מערכת קהילתית רחבה הכוללת מוסדות חינוך, בתי כנסת, בית דין, מערכת כשרות, שיעורי תורה ומערכי חסד ורווחה.

בבאקו מתגוררים על פי הערכות כ־15 אלף יהודים, ובהם יהודי ההרים, אשכנזים, ספרדים ויהודים ממוצא גאורגי.

הרב זמיר איסייב, יו"ר הקהילה הספרדית בבאקו. פועל בשנים האחרונות להרחבת מוסדות הקהילה ולחיזוק מערכות החינוך, הכשרות, שירותי הדת והפעילות התורנית בעיר.

יצוין, כי החיים היהודיים בבאקו מתקיימים כיום בחופש דתי מלא ובגיבוי מצד השלטונות המקומיים. הרב איסייב מדגיש בשנים האחרונות את העובדה שהקהילה יכולה לקיים בגלוי בתי כנסת, בתי ספר, גנים, שיעורי תורה, מערך כשרות ובית דין, מציאות שאינה מובנת מאליה במדינה שרוב אוכלוסייתה מוסלמית.

לצד הפעילות המקומית, הרב איסייב מייצג לא פעם את הקהילה היהודית גם מול השלטונות ובזירה הבינלאומית. בתחילת חודש יולי השנה נפגש עם אריק טראמפ, בנו של נשיא ארצות הברית, במסגרת אירוע לציון 250 שנה לעצמאות ארצות הברית בקונגרס האמריקני.

מערכת חינוך ופעילות תורנית

מערכת החינוך היהודית בבאקו כוללת בתי ספר וגני ילדים, אך הפעילות אינה מסתיימת עם תום יום הלימודים. במהלך השנה מתקיימים בעיר שיעורי תורה לילדים, לבני נוער ולמבוגרים, לצד פעילויות מיוחדות לנשים, תוכניות סביב חגי ישראל ואירועים קהילתיים לאורך השנה.

הגידול במספר התלמידים מקבל משמעות מיוחדת על רקע ההיסטוריה של יהודי האזור. לאחר עשרות שנים שבהן החיים היהודיים תחת השלטון הסובייטי היו מוגבלים מאוד, גדל כיום בבאקו דור חדש של ילדים שמקבל חינוך יהודי באופן מסודר וגלוי.

בבאקו פועלים שלושה בתי כנסת ומרכזים קהילתיים פעילים. המרכז הקהילתי ובית הכנסת הגדול משמשים מוקד מרכזי עבור הקהילות האשכנזית והגאורגית בעיר. במקום פועל גם בית חב"ד המקומי, ומתקיימים בו מנייני תפילה מדי יום, שיעורי תורה וסעודות שבת בהשתתפות בני הקהילה לצד תיירים ומבקרים.

לצדו פועל בית הכנסת של יהודי הקווקז ההרריים, הקהילה היהודית הגדולה באזרבייג'ן. מדובר בבית כנסת גדול ומפואר שנבנה בסיוע השלטונות המקומיים ומשמש מוקד מרכזי עבור בני הקהילה.

בקהילה פועל גם בית דין מקומי, המעניק שירותים ובהם רישום נישואין, בירורי יהדות ומענה הלכתי שוטף. במקביל התפתח בשנים האחרונות גם מערך הכשרות המקומי. הקהילה דואגת לאספקת בשר כשר באמצעות שחיטה מקומית, לפיקוח על מוצרי מזון ולמענה עבור הקהילה המקומית ועבור מספר הולך וגדל של תיירים יהודים.

באחרונה נפתחה בבאקו גם מסעדה חלבית בכשרות מהדרין, ובקהילה אומרים כי בעתיד הקרוב צפויים להיפתח מקומות כשרים נוספים.

במקביל להתפתחות חיי הקהילה, באקו הפכה בשנים האחרונות ליעד תיירותי פופולרי מאוד בקרב ישראלים. מספר הישראלים המגיעים לעיר נמצא בעלייה, ובתקופות מסוימות בשנה אפשר לראות ברחובות, בבתי המלון ובאתרי התיירות בעיר נוכחות ישראלית בולטת.

הקרבה היחסית לישראל, הטיסות הישירות, תחושת הביטחון והיחסים הטובים בין המדינות הפכו את באקו ליעד שמושך זוגות, משפחות וקבוצות מאורגנות.

עם פתיחת שנת הלימודים, בקהילה כבר נערכים גם לתקופה העמוסה של חגי תשרי. ביום הכיפורים צפויים בתי הכנסת להתמלא בבני הקהילה המקומית לצד ישראלים ותיירים יהודים שישהו בעיר. בסוכות ובשמחת תורה צפויה הפעילות להיות רחבה עוד יותר, עם תפילות, סעודות חג ואירועים קהילתיים.

על פי הערכות בקהילה, אלפים צפויים להגיע לבאקו במהלך תקופת החגים ולהשתתף בחלק מהתפילות והאירועים. עבור אנשי הקהילה מדובר במבצע לוגיסטי לא קטן. יש צורך להיערך למקומות תפילה, סעודות, מזון כשר ושירותים נוספים, כאשר במקביל ממשיכים המוסדות לתת מענה שוטף ליהודי העיר.

לצד החינוך, התורה ושירותי הדת, פועל בבאקו גם מערך חסד רחב. מערך ביקור חולים והסיוע הסוציאלי מעניק תמיכה למשפחות נזקקות, לקשישים ולגלמודים, באמצעות חלוקת סלי מזון, תרופות וסיוע כלכלי. בית תמחוי ומטבח קהילתי מספקים ארוחות חמות ומארחים גם סעודות חג מרכזיות. בנוסף פועלת בעיר חברה קדישא מקומית הדואגת לקבורה יהודית כהלכה ולתחזוקת בתי העלמין היהודיים בעיר.

פתיחת שנת הלימודים הנוכחית, עם הגידול במספר התלמידים, מספקת תמונה ברורה למגמה הזו. יותר ילדים נכנסים למסגרות היהודיות, יותר משפחות משתתפות בפעילות הקהילתית, ובמקביל יותר ויותר יהודים וישראלים שמגיעים לבאקו מוצאים בעיר תשתית יהודית פעילה ומסודרת.