שר החוץ גדעון סער נפגש בניו יורק עם שר החוץ המרוקני נאסר בוריטה וסיכמו על שדרוג הנציגויות לשגרירויות ומינוי שגרירים. בנוסף הוחלט על הרחבת הטיסות הישירות כולל חברת התעופה המרוקנית, חתימת שני הסכמים כלכליים עד סוף 2026 וביקורים בדרג בכיר. סער: "היחסים בין ישראל למרוקו חשובים לטובת שני העמים".

קובי אטינגר